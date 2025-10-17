Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 8:53 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    symbolic image
    cancel
    Listen to this Article

    കാലിക്കറ്റ്


    ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഫലം

    തേഞ്ഞിപ്പലം: ഒന്നും മൂന്നും സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ്, മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് വിത്ത് ഡേറ്റ സയൻസ് (സി.ബി.സി.എസ്.എസ് - 2020 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2024 ഒറ്റത്തവണ റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെയും വിദൂര വിഭാഗം ഒന്നും മൂന്നും സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് (2019 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2023 റെഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ഒക്ടോബർ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    പരീക്ഷ അപേക്ഷ

    അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി (പി.ജി -സി.ബി.സി.എസ്.എസ് - 2025 പ്രവേശനം) നവംബർ 2025 റെഗുലർ പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ ഒക്ടോബർ 23 വരെയും 200 രൂപ പിഴയോടെ 27 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

    പരീക്ഷഫലം

    രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.കോം (സി.സി.എസ്.എസ് - 2023 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2025 സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    സൂക്ഷ്മപരിശോധന ഫലം

    മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം എൽഎൽ.ബി ഓണേഴ്‌സ് (2021, 2022, 2023 പ്രവേശനം) ഒക്ടോബർ 2024 പരീക്ഷയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    വിദൂര വിഭാഗം നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഇക്കണോമിക്സ് ഏപ്രിൽ 2025 പരീക്ഷയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം

    നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എഡ് (2023 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2025 റെഗുലർ, വിദൂര വിഭാഗം നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ്, എം.എ ഇക്കണോമിക്സ്, എം.എ ഫിലോസഫി, എം.എ സോഷ്യോളജി ഏപ്രിൽ 2025 പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:exam resultexam registrationCalicut Univeristy
    News Summary - University announcements
    Similar News
    Next Story
    X