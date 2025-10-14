സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷാഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ഹിസ്റ്ററി, എം.എ ആനിമേഷന്, എം.എ സിനിമ ആൻഡ് ടെലിവിഷന്, എം.എ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്, എം.എ പ്രിന്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ജേണലിസം (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) മേയ് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക്: studentportal.mgu.ac.in
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബാച്ലര് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എജുക്കേഷന് (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022,2023 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2019 മുതല് 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) മേയ് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് ബാച്ലര് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എജുക്കേഷന് (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2021 മുതല് 2023 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2018 മുതല് 2020 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) നവംബര് 2024 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിത്ത് ഡേറ്റ സയന്സ്, എം.എസ്സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (അപ്ലൈഡ്), എം.എസ്സി ബയോടെക്നോളജി (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) മേയ് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
നാലാം സെമസ്റ്റര് ബാച്ച്ലര് ഓഫ് ഹോട്ടല് മാനേജ്മെന്റ് (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) മാര്ച്ച് 2025 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.എ, ബി.കോം പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (സി.ബി.സി.എസ്) (2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് (സി.ബി.സി.എസ് പുതിയ സ്കീം-2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2017 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) നവംബര് 2025 പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് മൂന്നുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് ബി.എൽ.ഐ.ബി.ഐ.എസ്.സി (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള്ക്ക് ഒക്ടോബര് 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷാകേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു
ഒക്ടോബര് 22ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്/റെഗുലര് ഒന്നുമുതല് നാലുവരെ സെമസ്റ്ററുകള് എം.എ, എം.എസ്സി, എം.കോം (2001 മുതല് 2011 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റെഗുലര്) (2002 മുതല് 2013 വരെ അഡ്മിഷനുകള് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് അവസാന സ്പെഷല് മെഴ്സി ചാന്സ്) ജനുവരി 2025 പരീക്ഷകള്ക്ക് കേന്ദ്രങ്ങള് അനുവദിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങള് വെബ് സൈറ്റില്.
ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം
എം.ജി സര്വകലാശാലയിലെ സ്കൂള് ഓഫ് കെമിക്കല് സയന്സസില് ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില് നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. (എല്.സി/എ.ഐ, ഒ.ബി.സി) വിഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ടൊഴിവാണുള്ളത്. കെമിസ്ട്രി/ പോളിമര് കെമിസ്ട്രിയില് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവരെയാണ് പരിഗണിക്കുക. പ്രായപരിധി 36. വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക്: www.mgu.ac.in
ലീഡ് ഡെവലപ്പര്
സര്വകലാശാലയില് കരാറടിസ്ഥാനത്തില് ലീഡ് ഡെവലപ്പര് ഫുള് സ്റ്റാക്ക് തസ്തികയില് താല്ക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക്: www.mgu.ac.in, ഫോണ്: 0481 2733541.
