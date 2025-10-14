Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:17 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ ഹി​സ്റ്റ​റി, എം.​എ ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍, എം.​എ സി​നി​മ ആ​ൻ​ഡ്​ ടെ​ലി​വി​ഷ​ന്‍, എം.​എ ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ന്‍, എം.​എ പ്രി​ന്‍റ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ജേ​ണ​ലി​സം (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) മേ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​: studentportal.mgu.ac.in

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബാ​ച്​​ല​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2022,2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2019 മു​ത​ല്‍ 2021 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) മേ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബാ​ച്​​ല​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2021 മു​ത​ല്‍ 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2018 മു​ത​ല്‍ 2020 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2024 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്​​സി സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് വി​ത്ത് ഡേ​റ്റ സ​യ​ന്‍സ്, എം.​എ​സ്​​സി സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് (അ​പ്ലൈ​ഡ്), എം.​എ​സ്​​സി ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്) മേ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബാ​ച്ച്ല​ര്‍ ഓ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ല്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) മാ​ര്‍ച്ച് 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ, ബി.​കോം പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്) (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ന​വം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ് പു​തി​യ സ്കീം-2023 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ന​വം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ന​വം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ൽ.​ഐ.​ബി.​ഐ.​എ​സ്.​സി (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 21 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍/​റെ​ഗു​ല​ര്‍ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ നാ​ലു​വ​രെ സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ എം.​എ, എം.​എ​സ്​​സി, എം.​കോം (2001 മു​ത​ല്‍ 2011 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍) (2002 മു​ത​ല്‍ 2013 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ജ​നു​വ​രി 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍.

    ടെ​ക്നി​ക്ക​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് നി​യ​മ​നം

    എം.​ജി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് കെ​മി​ക്ക​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ​സി​ല്‍ ടെ​ക്നി​ക്ക​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ത​സ്തി​ക​യി​ല്‍ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. (എ​ല്‍.​സി/​എ.​ഐ, ഒ.​ബി.​സി) വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ടൊ​ഴി​വാ​ണു​ള്ള​ത്. കെ​മി​സ്ട്രി/ പോ​ളി​മ​ര്‍ കെ​മി​സ്ട്രി​യി​ല്‍ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം, പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 36. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: www.mgu.ac.in

    ലീ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്പ​ര്‍

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ലീ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്പ​ര്‍ ഫു​ള്‍ സ്റ്റാ​ക്ക് ത​സ്തി​ക​യി​ല്‍ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: www.mgu.ac.in, ഫോ​ണ്‍: 0481 2733541.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Edu NewsMG UniversityLatest News
    News Summary - university announcements
    Similar News
    Next Story
    X