Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:03 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    എം.ജി

    വാ​ക്-​ഇ​ന്‍-​ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ

    സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് സ്പോ​ര്‍ട്സ്​ സ​യ​ന്‍സ​സി​ലെ നാ​ച്ചു​റ​ല്‍ ട​ര്‍ഫ് ഫു​ട്ബോ​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ട്​ പ​രി​പാ​ല​ന സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട് ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ക്-​ഇ​ന്‍-​ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 15ന് ​രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​ന​ട​ക്കും പ്ര​തി​ദി​നം 525 രൂ​പ വേ​ത​ന​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് (90 ദി​വ​സം) നി​യ​മ​നം. 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​വ​ര്‍ക്കും 56 വ​യ​സ്സ് ക​വി​യാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷാ പ​രി​ജ്ഞാ​നം, പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യം എ​ന്നി​വ അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ര്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​സ്സ​ല്‍ സ​ഹി​തം, വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വെ​ബ് സൈ​റ്റ് (www.mgu.ac.in) ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍ : 0481 2733377

    പ​രീ​ക്ഷാ തീ​യ​തി

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​ബി​എ, ബി​സി​എ (ഓ​ണേ​ഴ്സ് 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​ആ​ര്‍ക്ക് (2014 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 21 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 23 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടു സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​ആ​ര്‍ക്ക് (2014 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍) സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 17 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി 18 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍

    സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് സ്പോ​ര്‍ട്സ് സ​യ​ന്‍സ​സി​ല്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് സ്പോ​ര്‍ട്സ് (എം​പി​ഇ​എ​സ്) പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ 17 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വു​ണ്ട്. സി.​എ.​ടി പ്രോ​സ്പെ​ക്ട​സ് പ്ര​കാ​രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 ന്​ ​രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​അ​സ്സ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്ത​ണം. കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​താ പ​രീ​ക്ഷ, എ​ഴു​ത്തു പ​രീ​ക്ഷ, സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഫോ​ൺ:0481 2733377.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mg universityCareer NewsEdu NewsLatest News
    News Summary - University announcements
    Similar News
    Next Story
    X