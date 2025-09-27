സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കോട്ടയം: മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ഫിലോസഫി, എം.എ ഹിസ്റ്ററി, പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങള്ക്ക്: studentportal.mgu.ac.in
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്സി എന്വയണ്മെന്റ് സയന്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് 10 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്സി ബയോഇന്ഫര്മാറ്റിക്സ് (2015 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ് ഒക്ടോബര് 2024) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്സി ഫിസിക്സ് (മെറ്റീരിയല് സയന്സ്) (സി.എസ്.എസ്) (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.എൽ.ഐ.സി (2023 അഡ്മിഷന് സപ്ലിമെന്ററി, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ഹിസ്റ്ററി (2023 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
