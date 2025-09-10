Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:14 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    ബി​രു​ദ​പ്ര​വേ​ശ​നം ലേ​റ്റ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ 10 വ​രെ

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും ലേ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കും (https://admission.uoc.ac.in/). ലേ​റ്റ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​മു​മ്പ് പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ സീ​റ്റു​വി​വ​ര​വും പ്ര​വേ​ശ​ന​സാ​ധ്യ​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    പ്ര​വേ​ശ​ന തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    2025-26ലെ ​കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​വി​ധ പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ പി.​ജി/​ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് പി.​ജി, എ​ൽ​എ​ൽ.​എം പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​രെ​യും സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്റ​ര്‍/​അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു, എം.​സി.​എ, എം.​എ ജേ​ണ​ലി​സം ആ​ൻ​ഡ് മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, എം.​എ​സ് സി ​ഹെ​ല്‍ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് യോ​ഗ തെ​റ​പ്പി, എം.​എ​സ് സി ​ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് സ​യ​ന്‍സ്, എം.​എ​സ് സി ​ജ​ന​റ​ൽ ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​​രെ​യും നീ​ട്ടി. ഒ​ഴി​വു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഭാ​ഗം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ (https://admission.uoc.ac.in/) ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ-​മെ​യി​ൽ: cucet@uoc.ac.in, ഫോ​ണ്‍: 0494 2660600, 2407017, 2407016.

    എം.​എ​ഡ്: 12 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ 2025-26 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ എം.​എ​ഡ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ​ഫീ​സ്: എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി 410 രൂ​പ, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ 875 രൂ​പ. പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും (ജ​ന​റ​ല്‍, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി, വി​വി​ധ സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ) ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഭാ​ഗം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ https://admission.uoc.ac.in/. ഫോ​ൺ: 0494 2407017, 7016, 2660600.

    പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​നം

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഫി​സി​ക്സ് പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​സി.​ഡി. ര​വി​കു​മാ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ നോ​ൺ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് കാ​റ്റ​ഗ​റി പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ണു​ള്ള​ത് (ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് - 01, അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ - 02). സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20 വ​രെ പ​ഠ​ന​വ​കു​പ്പി​ൽ നേ​രി​ട്ടോ physics.office@uoc.ac.in എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

