Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:06 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    എ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്‍ഹാ​ന്‍സ്മെ​ന്‍റ് കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ്റ്റ​ൻ​സ്​ ആ​ന്‍റ് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ണേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്‍ഹാ​ന്‍സ്മെ​ന്‍റ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ജ​ര്‍മ​ന്‍, ഫ്ര​ഞ്ച്, ത​മി​ഴ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍. സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ന് 1500 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്. ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍ ചെ​യ്യാം.

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ്, ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്, ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് സ്കൂ​ള്‍, യു​ജി​സി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​ലു വ​ര്‍ഷ ഓ​ണേ​ഴ്സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടാ​ത്ത, പ്ല​സ് ടൂ ​ ത​ത്തു​ല്യ​ എം.​ജി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല. cdoe.mgu.ac.in അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. ഫോ​ണ്‍: 0481 2731010, 9188918258, 9188918256, 8547852326.

    ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സ്

    ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ണ​ല്‍ ആ​ന്‍റ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി സ്റ്റ​ഡീ​സും (ഐ​യു​സി​ഡി​എ​സ്) തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ക​രു​ണാ​സാ​യ് ഡി ​അ​ഡി​ക്ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് മെ​ന്‍റ​ല്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് റി​സ​ര്‍ച്ച് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ന്‍ മെ​ന്‍റ​ല്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് ആ​ന്‍റ് ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റി, ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ന്‍ ന്യൂ​റോ​സൈ​ക്കോ​ള​ജി ഓ​ഫ് ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റി കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍ക്ക് ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത.. ഫോ​ണ്‍-9496101530, 8547165178 iucdsmgu@mgu.ac.in, karunasai.tvpm@gmail.com

    പ​രീ​ക്ഷാ തീ​യ​തി

    എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ഐ.​എം.​സി.​എ (2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ 20 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ സി​ബി​സി​എ​സ്എ​സ് (2013 മു​ത​ല്‍ 2016 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) യു.​ജി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ 18 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

