Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 7:09 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    എം.ജി

    ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍ ഓ​ണേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ (cap.mgu.ac.in)ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം.

    പി.​ജി, ബി.​എ​ഡ്

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര​ബി​രു​ദ, ബി.​എ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ന് ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ന്​ ശേ​ഷ​വും പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കും ഇ​തു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കും cap.mgu.ac.in ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്താം. നി​ല​വി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് അ​വ​സാ​ന അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല. റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് 14ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ലി​സ്റ്റി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 16ന്​ ​മു​മ്പ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം.

    വാ​ക്-​ഇ​ന്‍-​ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ ഇ​ന്ന്

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് സ്കൂ​ളി​ല്‍ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ ത​സ്തി​ക​യി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ക്-​ഇ​ന്‍-​ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് (വി​ശ്വ​ക​ര്‍മ്മ), ഹി​ന്ദി (ഓ​പ്പ​ണ്‍വി​ഭാ​ഗം) വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​ന്നു​വീ​തം ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ അ​ഭി​മു​ഖം. യു.​ജി.​സി നി​ഷ്ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും വി​ര​മി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. പ്രാ​യം ഈ ​വ​ര്‍ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍ 70 വ​യ​സ് ക​വി​യ​രു​ത്. 2026 ഏ​പ്രി​ല്‍ 15 വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​നം. താ​ത്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍നി​ന്നും ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷാ​ഫോ​റ​വും യോ​ഗ്യ​താ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​സ്സ​ലും പ​ക​ര്‍പ്പു​ക​ളു​മാ​യി നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്തി​ന് ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ മു​മ്പ്​ എ​ത്ത​ണം.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​ഡ് (സ്പെ​ഷ​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍-​ഇ​ന്‍റ​ല​ക്ച്വ​ല്‍ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി) ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2021,2022 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. 12 വ​രെ ഫീ​സ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി 13 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി 14 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം​സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്.​സി ഡേ​റ്റ സ​യ​ന്‍സ് (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in ​ല്‍.

    പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന യു.​ജി സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (2009ന്​ ​മു​മ്പു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ചെ​യ്ത സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍നി​ന്നും ഹാ​ള്‍ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം.

