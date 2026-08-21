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    Edu News
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 7:04 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

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    എം.ജി
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
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    യു.​ജി, പി.​ജി, ബി.​എ​ഡ് മൂ​ന്നാം ഫൈ​ന​ല്‍ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്

    കോ​ട്ട​യം: ബി​രു​ദ, ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ, ബി.​എ​ഡ് ഏ​ക​ജാ​ല​ക അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ മൂ​ന്നാം ഫൈ​ന​ല്‍ അ​ലോ​ട്മെ​ന്‍റി​നാ​യു​ള്ള ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍/​ഓ​പ്ഷ​ന്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​തു​വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ നേ​ടാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    ഡി​പ്ലോ​മ, സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ

    ഇ​ന്‍റ​ര്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി സ്റ്റ​ഡീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ​രി​ച​ര​ണം, കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് സൈ​ക്കോ​തെ​റാ​പ്പി എ​ന്നീ ആ​റു​മാ​സ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. പ്രീ-​ഡി​ഗ്രി/​പ്ല​സ് ടു ​ആ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല. ഫോ​ണ്‍: 8547165178.

    മ​റ​വി​രോ​ഗി പ​രി​ച​ര​ണ/​കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഫോ​ണ്‍: 9447226779.

    തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    ജൂ​ലൈ 31 മു​ത​ല്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14 വ​രെ തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ല്‍കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന റീ​വാ​ല്യു​വേ​ഷ​ന്‍/​സ്ക്രൂ​ട്ടി​നി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്) പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2012 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2013-2016 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഏ​പ്രി​ല്‍ 2026 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ ഇ​ക​ണോ​മി​ക്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2014 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഏ​പ്രി​ല്‍ 2026 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    എം.​എ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് റ​ഗു​ല​ര്‍ സ്റ്റ​ഡി (2004-2011, 2001-2003 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍) (സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍) പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്റ്റ​ഡി (2004-2013, 2002-2003 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍) ജ​നു​വ​രി 2025 പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്രം

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചും ആ​റും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ, ബി​കോം (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്) പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2014 മു​ത​ല്‍ 2016 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍) ജൂ​ണ്‍ 2026 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ല്‍. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഹാ​ള്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി അ​വി​ടെ​ത​ന്നെ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​ത​ണം.

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    TAGS:mg universityUniversity newsMahatma Gandhi Universityadmissions
    News Summary - university announcement
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