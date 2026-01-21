സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
കോട്ടയം: ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്.ഡബ്ല്യു (സി.എസ്.എസ്) (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) ഡിസംബര് 2025 പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട്/വൈവ വോസി ജനുവരി 23ന് ആരംഭിക്കും.
ഓണ്ലൈന് ബി.കോം അഡീഷനല് ഇലക്ടിവ് കോഓപറേഷന് കോഴ്സ്
സര്വകലാശാല സെന്റര് ഫോര് ഡിസ്റ്റന്സ് ആന്ഡ് ഓണ്ലൈന് എജുക്കേഷനില് (സി.ഡി.ഒ.ഇ) ബി.കോം അഡീഷനല് ഇലക്ടിവ് കോഓപറേഷന് കോഴ്സില് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എം.ജി സര്വകലാശാലയില്നിന്ന് ബി.കോം പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്ക്ക് ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്സ് ഫീസ് 6000 രൂപ. അപേക്ഷ ഫീസ് 1000 രൂപ. പ്രായപരിധി ഇല്ല. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക്: www.cdoe.mgu.ac.in
പ്രാക്ടിക്കല്
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്.സി അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) ഡിസംബര് 2025 പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷ ജനുവരി 28ന് ഇടപ്പള്ളി സ്കൂള് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആന്ഡ് അപ്ലൈഡ് സയന്സില് നടക്കും.
