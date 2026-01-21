Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    21 Jan 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 7:16 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    വൈ​വ വോ​സി

    കോ​ട്ട​യം: ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു (സി.​എ​സ്.​എ​സ്) (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഡി​സം​ബ​ര്‍ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ട്​/​വൈ​വ വോ​സി ജ​നു​വ​രി 23ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ബി.​കോം അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ല​ക്ടി​വ് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കോ​ഴ്സ്

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ്റ്റ​ന്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ (സി.​ഡി.​ഒ.​ഇ) ബി.​കോം അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ല​ക്ടി​വ് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കോ​ഴ്സി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. എം.​ജി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ ബി.​കോം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​ര്‍ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ് 6000 രൂ​പ. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 1000 രൂ​പ. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ല്ല. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​: www.cdoe.mgu.ac.in

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്.​സി അ​പ്ലൈ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഡി​സം​ബ​ര്‍ 2025 പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ ജ​നു​വ​രി 28ന് ​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി ആ​ന്‍ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ന്‍സി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:Careereducationmg universityUniversity news
    News Summary - University announcement
