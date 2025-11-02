സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
കോട്ടയം: മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് ബി.വോക് (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള്ക്ക് നവംബര് 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ 14 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ 18 വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെയും സിപാസിലെയും ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.സി.എ (2025 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2022 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2021 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2020 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് നവംബര് 24 മുതല് നടക്കും. നവംബര് നാലുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ നവംബര് അഞ്ചുവരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ നവംബര് ആറുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
