Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:41 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    പി.​ജി ക്യാ​പ് പ്ര​വേ​ശ​നം

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാം (പി.​ജി ക്യാ​പ് 2025) പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​രെ നീ​ട്ടി. പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ കോ​ള​ജ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള സീ​റ്റൊ​ഴി​വ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ത​ത് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. (https://admission.uoc.ac.in/).

    എം.​ബി.​എ പ്ര​വേ​ശ​നം

    തൃ​ശൂ​ർ അ​ര​ണാ​ട്ടു​ക​ര​യി​ലെ ഡോ. ​ജോ​ൺ മ​ത്താ​യി സെ​ന്റ​റി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ എം.​ബി.​എ (ഡ്യു​വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ), ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​ന​ട​ത്തും. സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യും. ഫോ​ൺ : 0487 2386439, 9447795387.

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    ലോ ​കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം (2021 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) ഡി​സം​ബ​ർ 2025, (2020 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഡി​സം​ബ​ർ 2024 റ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ 23 വ​രെ​യും 200 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 26 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​പ​ഠ​ന വ​കു​പ്പി​ലെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2022 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം ന​വം​ബ​ർ 2025 റ​ഗു​ല​ർ/ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ 23 വ​രെ​യും 200 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 26 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2022, 2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ​സ്.​സി ബ​യോ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി നാ​ഷ​ന​ൽ സ്ട്രീം ​ഡി​സം​ബ​ർ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ 23 വ​രെ​യും 200 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 26 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ലി​ങ്ക് ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    പ​രീ​ക്ഷ

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2020 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) എം.​പി.​എ​ഡ് ഏ​പ്രി​ൽ 2025 റ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​തു​ട​ങ്ങും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    സർവകലാശാലയുടെ ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (പി.​ജി -സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്- 2021 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) വി​വി​ധ പി.​ജി ഏ​പ്രി​ൽ 2025, എം.​എ​സ്.​സി ഹെ​ൽ​ത് ആ​ൻ​ഡ് യോ​ഗ തെ​റ​പ്പി ജൂ​ൺ 2025 റ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 17 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ​സ്.​സി ഫു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    X