Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightയൂണിവേഴ്സൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:57 AM IST

    യൂണിവേഴ്സൽ സ്​കോളർഷിപ് പരീക്ഷ; രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ അഞ്ചു മണിവരെ

    text_fields
    bookmark_border
    യൂണിവേഴ്സൽ സ്​കോളർഷിപ് പരീക്ഷ; രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ അഞ്ചു മണിവരെ
    cancel
    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു​ള്ള സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ് കം ​സ്​​ക്രീ​നി​ങ് ടെ​സ്​​റ്റി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് അവസാനിക്കും.

    സെ​ന്റ് തോ​മ​സ്​ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്​​കൂ​ൾ (സെ​വ​ൻ​ത് മൈ​ൽ, കൊ​ല്ലം), കെ.​ഐ.​ടി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഹൈ​സ്​​കൂ​ൾ (ക​രീ​ല​കു​ള​ങ്ങ​ര, ആ​ല​പ്പു​ഴ), അ​ൽ അ​മീ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ്​​കൂ​ൾ (ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി, എ​റ​ണാ​കു​ളം), ജെ.​ഡി.​ടി. ഇ​സ്​​ലാം ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്​​കൂ​ൾ (വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), നൊ​ച്ചാ​ട് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്​​കൂ​ൾ (വെ​ള്ളി​യൂ​ർ, പേ​രാ​മ്പ്ര), ദീ​നു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം സ​ഭ ഗേ​ൾ​സ്​ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്​​കൂ​ൾ (ക​ണ്ണൂ​ർ) എ​ന്നീ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ 21 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​ടെ​സ്​​റ്റ് തു​ട​ങ്ങും. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ (മ​ല​പ്പു​റം സെ​ന്റ​റി​ൽ) രാ​വി​ലെ 11നും ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​നും ര​ണ്ടു ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളാ​യാ​ണ് ടെ​സ്​​റ്റ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ്​​പോ​ട്ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​മ്പ​ത്, 10 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്​​ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി, മാ​ത്ത്സ്​ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സി​ല​ബ​സി​നെ ആ​സ്​​പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കും. യൂ​ണി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഇ​ൻ​റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ഈ ​സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. www.exam.universalinstitute.in ലൂ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക. പ​രീ​ക്ഷ​ഫീ​സ്​ 100 രൂ​പ.

    ഫോ​ൺ: 9895165807, 949517536 6, 7034031009.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:examsAPPLY NOWscholarshipsCareer and eduction
    News Summary - Universal Scholarship Exam; Registration until 5 pm tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X