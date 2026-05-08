    date_range 8 May 2026 6:50 PM IST
    date_range 8 May 2026 6:50 PM IST

    യു.ജി.സി നെറ്റ് ജൂൺ 2026: അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 20; പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി എൻ.ടി.എ

    ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലത്തിൽ ജൂണിൽ നടക്കുന്ന യു.ജി.സി നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 20 ആണെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) അറിയിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി എൻ.ടി.എ പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇത്തവണ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫോറസ്ട്രി എന്നിവയുൾപ്പെടെ 87 വിഷയങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. ജൂൺ 22 മുതൽ 30 വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായി (സി.ബി.ടി) നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ യോഗ്യത, ജെ.ആർ.എഫ്, പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

    ഒരാൾക്ക് ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്നും, ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ നൽകിയാൽ അവസാനത്തേത് മാത്രം പരിഗണിച്ച് മറ്റുള്ളവ റദ്ദാക്കുമെന്നും എൻ.ടി.എ വ്യക്തമാക്കി. അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഒരിക്കൽ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിനാൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിഷയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പേപ്പർ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പേര്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ഫോട്ടോ എന്നിവയിലെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും എൻ.ടി.എ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ് 22 മുതൽ 24 വരെ അപേക്ഷകളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താം. ജൂൺ 10-ഓടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും 15-ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡും ലഭ്യമാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ugcnet.nta.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

    TAGS:NTA2026UGC NET Exam
    News Summary - UGC NET June 2026: Last date to apply is May 20; NTA issues new guidelines
