Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 12:22 PM IST

    യു.ജി.സി നെറ്റ് 2025 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറങ്ങി

    യു.ജി.സി നെറ്റ് 2025 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറങ്ങി
    ന്യൂഡൽഹി: യു.ജി.സി നെറ്റ് ഡിസംബർ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറങ്ങി. ugcnet.nta.nic.in.ഒഫിഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡിസംബർ 31 മുതലാണ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബെർത്തും നൽകി വേണം വെബ്സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ.

    യു.ജി.സി നെറ്റ് വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ

    ഡിസംബർ31

    മോണിങ് ഷിഫ്റ്റ്: തെലുങ്ക്, ടൂറിസം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ്, സ്പാനിഷ്, പ്രാകൃത്, ലോ, സോഷ്യൽ വർക്ക്, കശ്മീരി, കൊങ്കണി

    ജനുവരി2

    മോണിങ് ഷിഫ്റ്റ്: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആന്‍റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ലൈബ്രറി ആന്‍റ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്, ഉർദു, ഫോറൻസിക് സയൻസ്, ബംഗാളി, അറബിക്, ബോഡോ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആന്‍റ് ഡ്യൂട്ടീസ്

    ആഫ്റ്റർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റ്: സോഷ്യോളജി, സൈക്കോളജി, ഫിലോസഫി, ഒറിയ, യോഗ, പഞ്ചാബി, സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ആന്‍റ് കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത്, വിമൻ സ്റ്റഡീസ്

    മോണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്- കൊമേഴ്‌സ്, സംസ്‌കൃതം, സന്താലി, ക്രിമിനോളജി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ/ഏരിയ സ്റ്റഡീസ്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ്, മ്യൂസിയോളജി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ.

    ആഫ്റ്റർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റ്- ഭൂമിശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, നാടോടി സാഹിത്യം, മൈഥിലി, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം, പേർഷ്യൻ, മതങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനം

    ജനുവരി 5

    മോണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്- ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം പരമ്പരാഗത വിഷയങ്ങൾ, നരവംശശാസ്ത്രം, മുതിർന്നവരും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും, ഫ്രഞ്ച്, ഡോഗ്രി, റഷ്യൻ, ചൈനീസ്

    ആഫ്റ്റർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റ്- ചരിത്രം, ദൃശ്യകല, ആസാമീസ്, ഗോത്ര, പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ/സാഹിത്യം, പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, ഗുജറാത്തി, രാജസ്ഥാനി

    ജനുവരി 6

    മോണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്- പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ്, അറബ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്, ഹിന്ദു സ്റ്റഡീസ്, നേപ്പാളി, താരതമ്യ സാഹിത്യം, ജാപ്പനീസ്, സിന്ധി

    ആഫ്റ്റർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റ്- ഹിന്ദി, തമിഴ്, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം, കന്നഡ, മലയാളം, മണിപ്പൂരി, ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസ്, ജർമ്മൻ

    ജനുവരി 7

    മോണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്- സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും, മാനേജ്മെന്റ്, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ്, ഭാഷാശാസ്ത്രം, ബുദ്ധ/ജൈന/ഗാന്ധിയൻ ആൻഡ് പീസ് സ്റ്റഡീസ്, ആയുർവേദ ബയോളജി, പാലി.

    ആഫ്റ്റർ നൂൺ ഷിഫ്റ്റ്- പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, ഹോം സയൻസ്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലേബർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ, ഇലക്ട്രോണിക് സയൻസ്, സംഗീതം, മറാത്തി, പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് (നൃത്തം/നാടകം/നാടകം).

