യു.ജി.സി നെറ്റ് 2026 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

യു.ജി.സി നെറ്റ് 2026 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജൂൺ 2026 പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജൂൺ 22 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെ നടക്കുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഹാൾ ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് യു.ജി.സി നെറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ugcnet.nta.nic.in സന്ദർശിച്ച് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ജൂൺ 22, 23, 24, 25, 29, 30 എന്നീ തിയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളാണ് എൻ.ടി.എ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും മറ്റ് ലോഗിൻ വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയായി ആണ് യു.ജി.സി നെറ്റ് പരീക്ഷകൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ദിവസേന രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളായാണ് പരീക്ഷ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ഷിഫ്റ്റ് രാവിലെ 9:00 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12:00 മണി വരെ. രണ്ടാം ഷിഫ്റ്റ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3:00 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6:00 മണി വരെ. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
യു.ജി.സി നെറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലായ ugcnet.nta.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഹോംപേജിൽ കാണുന്ന 'UGC NET Admit Card 2026' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്നു വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും ജനന തിയതിയും മറ്റ് ആവശ്യമായ ലോഗിൻ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വിവരങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. അതിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോട്ടോ, പരീക്ഷാ തിയതി, ഷിഫ്റ്റ് സമയം, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലാസം എന്നിവ കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം സർക്കാർ അംഗീകൃതമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസ്സൽ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും നിർബന്ധമായും കയ്യിൽ കരുതണം.
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