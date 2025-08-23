Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 7:01 AM IST

    പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട്; യു.ജി.സി ചിഹ്​നത്തിന്​ പകരം സരസ്വതി ദേവി

    ബി​രു​ദ, ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മാ​തൃ​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലാ​ണ്​ ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ
    UGC Emblem
    യു.​ജി.​സി പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ര​സ്വ​തി ദേ​വി​യു​ടെ ചി​ത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യു.​ജി.​സി ചി​ഹ്​​ന​ത്തി​ന്​ (എം​ബ്ലം) പ​ക​രം സ​ര​സ്വ​തി ദേ​വി​യു​ടെ ചി​ത്രം മു​ൻ​പേ​ജി​ൽ ന​ൽ​കി​യും പു​രാ​ണ, ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ചും ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബി​രു​ദ, ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്​​സു​ക​ളു​ടെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന്‍റെ ക​ര​ട്​ യു.​ജി.​സി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് ഒ​മ്പ​ത്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള മാ​തൃ​ക പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി യു.​ജി.​സി ​പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. എ​ട്ട്​ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളി​ലും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ യു.​ജി.​സി​യു​ടെ എം​ബ്ലം ചേ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ കെ​മി​സ്​​ട്രി​യു​ടെ ക​ര​ട്​ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന്‍റെ പ്രാ​രം​ഭ പേ​ജി​ലാ​ണ്​ സ​ര​സ്വ​തി ദേ​വി​യു​ടെ ചി​ത്ര​വും അ​തി​ന്​ താ​ഴെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ​

    ‘വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ദാ​താ​വും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ക്കാ​രി​യു​മാ​യ സ​ര​സ്വ​തി ദേ​വി​ക്ക് ന​മ​സ്കാ​രം. ഹേ ​ദേ​വീ..., ഞാ​ൻ എ​ന്റെ പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ദ​യ​വാ​യി എ​നി​ക്ക് എ​ല്ലാ​യ്​​​പ്പോ​ഴും ശ​രി​യാ​യ ധാ​ര​ണ​യു​ടെ ക​ഴി​വ് ന​ൽ​ക​ണ​മേ’ എ​ന്ന​താ​ണ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന. ഇ​തി​ൽ യു.​ജി.​സി​യു​ടെ എം​ബ്ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    കെ​മി​സ്​​ട്രി, മാ​ത്​​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലാ​ണ്​ പു​രാ​ണ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കെ​മി​സ്​​ട്രി​യി​ൽ കെ​മി​ക്ക​ൽ നോ​ള​ജ്​ ഇ​ൻ വേ​ദാ​സ്​ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ൽ ‘കു​ണ്ഡ​ലി​നി’ സ​ങ്ക​ൽ​പം, ക​ണാ​ദ മ​ഹ​ർ​ഷി​യു​ടെ അ​റ്റോ​മി​ക്​ തി​യ​റി, വേ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലെ ലോ​ഹ​ശാ​സ്ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ്ഞാ​ന സ​മ്പ്ര​ദാ​യം’ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ നോ​ള​ജ്​ സി​സ്റ്റം) പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ്​ ശാ​സ്ത്രീ​യ പി​ൻ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച​ത്. കെ​മി​സ്​​ട്രി​യി​ൽ റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്​ ‘ഹി​സ്റ്റ​റി ഓ​ഫ്​ ഹി​ന്ദു കെ​മി​സ്​​ട്രി’ എ​ന്ന​താ​ണ്. മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സി​ൽ ‘വേ​ദി​ക്​ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സി​ലെ സൂ​ത്ര’, നാ​ര​ദ പു​രാ​ണ​ത്തി​ലെ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ന്‍റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​സ​ഭ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ, ജ​ന​സം​ഘം സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് ദീ​ൻ​ദ​യാ​ൽ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​വും ഉണ്ട്. ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു സ​വ​ർ​ക്ക​ർ എ​ന്നാ​ണ്​ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

