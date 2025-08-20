Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightമെഡിക്കൽ യു.ജി, പി.ജി:...
    Edu News
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:42 PM IST

    മെഡിക്കൽ യു.ജി, പി.ജി: 8000 സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കും -എൻ.എം.സി മേധാവി

    text_fields
    bookmark_border
    മെഡിക്കൽ യു.ജി, പി.ജി: 8000 സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കും -എൻ.എം.സി മേധാവി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യു.​ജി, പി.​ജി സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷം കാ​ര്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കും. 8,000ത്തോ​ളം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​എം.​സി) മേ​ധാ​വി ഡോ. ​അ​ഭി​ജി​ത് ​സേ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. സീ​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന​ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നീ​റ്റ് യു.​ജി ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​തു​ട​ങ്ങി​യേ​ക്കും. സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​ധി​ക സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ​ത് സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം സീ​റ്റ് എ​ണ്ണം കു​റ​യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​ന് 1,18,098 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 59,782 എ​ണ്ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലാ​ണ്. പി.​ജി സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 53,960 ആ​ണ്. ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 30,029 എ​ണ്ണ​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medical course
    News Summary - UG, PG medical seats may increase by around 8000 this academic year: NMC chief
    Similar News
    Next Story
    X