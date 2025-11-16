Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും...
    Edu News
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 4:05 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 4:05 PM IST

    ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ; ക്യു.എസ് വേൾഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    AIIms
    cancel
    Listen to this Article

    ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ പട്ടികയുമായി ക്യു.എസ് വേൾഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്. എല്ലാ വർഷവും സാധാരണയായി അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളുടെ ഒരു ചെറിയ എണ്ണം മാത്രമേ ക്യു.എസ് മെഡിസിൻ വിഷയ റാങ്കിങ്ങിലെ മികച്ച ബാൻഡുകളിൽ ഇടം നേടുന്നുള്ളൂ.

    എയിംസ്, പിജിമർ പോലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന റാങ്കിംഗിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പേപ്പറിലെ സൈറ്റേഷനുകളിലും എച്ച്-ഇൻഡെക്സ് മെട്രിക്സിലും ലഭിച്ച ശക്തമായ സ്കോറുകളാണ്. സവീത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സയൻസസ്, മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പോൾ മികവിന്റെ പാതയിലാണ്. ക്യു.എസ് വേൾഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ ഇവയാണ്...

    1.ഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്(എയിംസ്). മികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ 145 ആണ് എയിംസിന്റെ ലോകറാങ്കിങ്.

    2. മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ

    ആഗോളതലത്തിൽ 251-300നുമിടയിലാണ് മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷന്റെ റാങ്കിങ്.

    3. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് (പിജിമെർ) ചണ്ഡീഗഢ്

    4. ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി

    5. സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, യു.പി

    6. സവീത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സയൻസസ്, തമിഴ്നാട്

    7. അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠം, അമൃതപുരി, കേരളം

    8. എസ്.ആർ.എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, തമിഴ്നാട്

    9. ജെ.എസ്.എസ് അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. മൈസൂർ, കർണാടക

    10. കലിംഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെക്നോളജി, ഒഡീഷ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiaQS World University RankingsEducation NewsLatest News
    News Summary - Top Indian Medical Colleges 2026: QS World University Rankings
    Similar News
    Next Story
    X