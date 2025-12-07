Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:17 AM IST

    ടിസ്സിൽ എം.എ (എച്ച്.ആർ.എം) എം.എച്ച്.എ പ്രവേശനം; ഡിസംബർ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    ടിസ്സിൽ എം.എ (എച്ച്.ആർ.എം) എം.എച്ച്.എ പ്രവേശനം; ഡിസംബർ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    Listen to this Article

    റ്റാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് (ടിസ്സ്) മുംബൈ കാമ്പസിൽ 2026 വർഷം തുടങ്ങുന്ന ഇനി പറയുന്ന പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനിൽ ഡിസംബർ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    * എം.എ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ലേബർ റിലേഷൻസ് (എച്ച്.ആർ.എം)

    * എം.എ -ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ് (ഒ.ഡി.സി.എൽ) (സെൽഫ് ഫിനാൻസ്ഡ്)

    * മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എം.എച്ച്.എ).

    വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദം. അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥികളെയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പരിഗണിക്കും.

    ഐ.ഐ.എം-കാറ്റ് 2025 സ്കോർ/യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് നടത്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വിശദമായ യോഗ്യത, മാനദണ്ഡങ്ങളും സെലക്ഷൻ നടപടികളും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങളടങ്ങിയ വിവരണ പത്രിക https:admissions.tiss.ac.inൽ ലഭിക്കും. https://tissadmission.samarth.edu.in/ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

    അപേക്ഷ ഫീസ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും 1750 രൂപവീതം. ഒ.ബി.സി നോൺക്രീമിലെയർ, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1250 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 750 രൂപ എന്നിങ്ങനെ മതി. ബാങ്ക് ചാർജ് കൂടി നൽകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം.

    News Summary - TISS MA (HRM) MHA admission; Applications can be made till December 10
