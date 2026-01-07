Begin typing your search above and press return to search.
    7 Jan 2026 3:20 PM IST
    7 Jan 2026 3:20 PM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർഥികളുടെ ഓർമശക്തി വർധിപ്പിക്കാം; 140 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ജർമൻ പഠന രീതി വഴി

    മിക്ക സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർഥികളും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല പാഠങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നത്. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാത്ത വിവരങ്ങൾ മറക്കാൻ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാലാണ് അവർ മറക്കുന്നത്. ഒരു അധ്യായം ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വായിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ സമയബന്ധിതമായി പുനഃപരിശോധിക്കാത്തതിനാൽ മിക്കതും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറന്നും പോകും. അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.

    സ്​പേസ്ഡ് ആവർത്തനം

    19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ജർമൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെർമൻ എബ്ബിങ്ഹോസ് ഓർമയെയും പഠനത്തെയും കുറിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണം ഫോർഗെറ്റിങ് കർവ് കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. തലച്ചോറിന് പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പഴയതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

    ഒരേ കാര്യം ഒറ്റയടിക്ക് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നതിനുപകരം ഇടവേളകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറെ കാലത്തേക്ക് ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതാണ് പിന്നീട് സ്പേസ്ഡ് ആവർത്തനം എന്നറിയപ്പെട്ടു.

    ഒരു സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്പേസ്ഡ് ആവർത്തനം എന്നാൽ കൂടുതൽ മണിക്കൂർ പഠിക്കുക എന്നല്ല അർഥമാക്കുന്നത്. ചെറിയ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം ഒരേ വിഷയം വീണ്ടും പഠിക്കുക എന്നതാണത്. അതായത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞോ വീണ്ടും പഠിക്കുക.

    ഓരോ ആവർത്തനവും ഓർമ്മശക്തിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. പരീക്ഷാ സമയത്ത് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു. കാലക്രമേണ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അപരിചിതമായി തോന്നില്ല. ഇത് സമ്മർദം കുറക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷകൾ മനസ്സിലാക്കൽ, പ്രയോഗം, ഘടനാപരമായ ഉത്തരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ ഫോർമുലകൾ ഓർമിക്കുകയും ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയും സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ വിശദമായി തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുകയും വേണം.

    സ്പേസ്ഡ് ആവർത്തനം മൂലം കാലക്രമേണ ആശയ വ്യക്തത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പോലും ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കുന്നതിനു പകരം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അധ്യായങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

    ഓവർലോഡില്ലാതെ സ്‌പെയ്‌സ്ഡ് ആവർത്തനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

    ലളിതമായ ദിനചര്യയാണ് സി.ബി.എസ്.ഇക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം. ഒരു അധ്യായം ഒരിക്കൽ ശരിയായി പഠിക്കുക. ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം അത് വീണ്ടും വായിക്കുക. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദ്യങ്ങളോ സംഗ്രഹങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കുക. ഒരു ആഴ്ചയോ പത്ത് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞ് സാംപിൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പരീക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

    ഈ രീതി ആദ്യം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ പരീക്ഷ അടുക്കുന്തോറും തങ്ങൾ കുറച്ച് മറക്കുകയും വേഗത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പെട്ടെന്ന് മനസിലാക്കും. സ്​പേസ്ഡ് ആവർത്തനം തലച്ചോറിനെ ശരിയായ സമയത്ത് എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സിലബസിന്റെ ഭാരിച്ച ഭാരമുണ്ടായിട്ടും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാസമയത്ത് കൂടുതൽ ശാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

    വിഷയങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ മനസിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് 140 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ജർമൻ സാങ്കേതികത ആധുനിക സി.ബി.എസ്.ഇയിൽ തീർത്തും അനുയോജ്യമാണ്.

