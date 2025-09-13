Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    13 Sept 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 7:49 AM IST

    ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ന് പി​ന്നി​ലെ സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ൻ; മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സ​ർ

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലോ തു​ണി​ക്ക​ട​യി​ലോ ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ ചി​ല കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​മ്മ​ളെ വ​ല്ലാ​തെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കും. കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, പു​തി​യ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ധാ​ന ഷെ​ൽ​ഫു​ക​ൾ, 'ബ​യ് വ​ൺ ഗെ​റ്റ് വ​ൺ' പോ​ലു​ള്ള ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​ത്ത് ക​ട​യു​ടെ രൂ​പം​ത​ന്നെ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്... ന​മ്മ​ൾ അ​റി​യാ​തെ ത​ന്നെ സാ​ധ​നം വാ​ങ്ങി​പ്പോ​കും.

    ആ​രാ​ണ് ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പി​ന്നി​ൽ?. ഏ​ത് ഉ​ൽ​പ​ന്നം ക​ട​യി​ൽ വെ​ക്ക​ണം, അ​തി​ന് എ​ന്തു വി​ല​യി​ട​ണം, എ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്നൊ​ക്കെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ര്? അ​വി​ടെ​യാ​ണ് മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സ​ർ (Merchandiser) രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ​വാ​ച​ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, ഒ​രു ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്നം, ശ​രി​യാ​യ അ​ള​വി​ൽ, ശ​രി​യാ​യ സ​മ​യ​ത്ത്, ശ​രി​യാ​യ വി​ല​യ്ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് വാ​ങ്ങി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സ​ർ. റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ലോ​കം വ​ള​രു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഫാ​ഷ​നോ​ടും ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നോ​ടും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള, അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ൽ​പം ക​ണ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​റി​യു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് തി​ള​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റി​യ മി​ക​ച്ച ക​രി​യ​ർ ഫീ​ൽ​ഡാ​ണ് മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സി​ങ്. ബി.​വോ​ക്, ബി.​ബി.​എ പോ​ലു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ഈ ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു വെ​റു​മൊ​രു ജോ​ലി​യ​ല്ല, ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം​ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ക​ല​യാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ

    • ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക: മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ല​വി​ൽ എ​ന്താ​ണ് ഹി​റ്റ്? ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്തി​നോ​ടാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യം? അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ലെ ഫാ​ഷ​ൻ എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും?
    • ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക: നി​ല​വി​ലെ ട്രെ​ൻ​ഡ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഏ​തൊ​ക്കെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക.
    • സ്റ്റോ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക: ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് സ്റ്റോ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ക​ഴി​വാ​ണ്.
    • വി​ല നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക: ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന് ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ വി​ല​യി​ടു​ക​യും ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.
    • വി​ഷ്വ​ൽ മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സി​ങ്: ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കും വി​ധം ക​ട​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ഭം​ഗി​യാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക.
    • വി​ൽ​പ​ന ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക: ഏ​തൊ​ക്കെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​റ്റു​പോ​യെ​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച് ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ർ​ച്ചേ​സി​ങ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക.

    ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    ● റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ: സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ.

    ● ഫാ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ മു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ വ​രെ.

    ● ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ: ആ​മ​സോ​ൺ, ഫ്ലി​പ്കാ​ർ​ട്ട്, മി​ന്ത്ര പോ​ലു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഭീ​മ​ന്മാ​ർ.

    ● ക​യ​റ്റു​മ​തി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ: വി​ദേ​ശ ബ​യ​ർ​മാ​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി.

    എ​ന്തു പ​ഠി​ക്ക​ണം?

    മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സ​ർ ആ​കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി വ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ് ബി.​വോ​ക് കോ​ഴ്സ്.

    ബി.​വോ​ക്- റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ൻ​റ്:

    യു.​ജി.​സി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഈ ​തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സി​ൽ തി​യ​റി​യോ​ടൊ​പ്പം പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പി​നും വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ബി.​വോ​ക് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ൻ​റി​ൽ മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സി​ങ്ങി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബ​യി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സി​ങ്, വി​ഷ്വ​ൽ മെ​ർ​ച്ച​ൻ​ഡൈ​സി​ങ്, സ്റ്റോ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​ൻ​റ​റി മാ​നേ​ജ്മെ​ൻ​റ്, സ​പ്ലൈ ചെ​യി​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ൻ​റ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന കോ​ഴ്സു​ക​ൾ:

    ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് ഡി​സൈ​ൻ (ബി.​ഡെ​സ്) ഇ​ൻ ഫാ​ഷ​ൻ മെ​ർ​ച്ച​​ൻ​ഡൈ​സി​ങ്: ഫാ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തു മി​ക​ച്ച​താ​ണ്.

    ബി.​ബി.​എ/​എം.​ബി.​എ ഇ​ൻ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് : ബി​സി​ന​സ് പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഈ ​കോ​ഴ്സു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ബാ​ച്ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് ഫാ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ബി.​എ​ഫ്ടെ​ക്): നി​ഫ്റ്റ് പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഈ ​കോ​ഴ്സ് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും.

    പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫാ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (നി​ഫ്റ്റ്): ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​നം. ക​ണ്ണൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 18 കാ​മ്പ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ബി.​എ​ഫ്ടെ​ക്, മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫാ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    പേ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി: ഫാ​ഷ​ൻ, ഡി​സൈ​ൻ, ബി​സി​ന​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​നം. ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​മ്പ​സു​ക​ളു​ണ്ട്.

    സിം​ബ​യോ​സി​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഡി​സൈ​ൻ, പു​ണെ: ഡി​സൈ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​നം.

    കെ. ​ജെ. സോ​മ​യ്യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ൻ​റ്, മും​ബൈ: എം.​ബി.​എ ഇ​ൻ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന മി​ക​ച്ച ബി​സി​ന​സ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്.

    ബി.​വോ​ക് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ:

    ടി​സ്-​എ​സ്.​വി.​ഇ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം നി​ര​വ​ധി സെ​ൻ​റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി ബി.​വോ​ക് ഇ​ൻ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കോ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    ● സെ​ൻ​റ് ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്സ് കോ​ള​ജ് (എ​റ​ണാ​കു​ളം), എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ളേ​ജ് (മാ​റ​മ്പ​ള്ളി), മം​ഗ​ലാ​പു​രം സെ​ൻ​റ് അ​ലോ​ഷ്യ​സ് (ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബി ​വോ​ക് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ഴ്‌​സു​ണ്ട്.


