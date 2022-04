എം.ബി.ബി.എസ് അവസാന വർഷ പരീക്ഷ എഴുതാനാവാത്തവരെ സെപ്റ്റംബറിൽ എഴുതിപ്പിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​​ച്ചി: അ​​വ​​സാ​​ന വ​​ർ​​ഷ എം.​​ബി.​​ബി.​​എ​​സ് പ​​രീ​​ക്ഷ എ​​ഴു​​താ​​നാ​​വാ​​ത്ത വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ​ ജൂ​​നി​​യ​​ർ ബാ​​ച്ചി​​നാ​​യി ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ 19ലെ ​​പ​​രീ​​ക്ഷ എ​​ഴു​​താ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന്​ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി. ജൂ​​നി​​യ​​ർ ബാ​​ച്ചി​​നൊ​​പ്പ​​മോ അ​​ധി​​ക ബാ​​ച്ചു​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യോ പ​​രീ​​ക്ഷ​​യെ​​ഴു​​താ​​നാ​​വാ​​ത്ത​​വ​​രെ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ണം. ആ​​രോ​​ഗ്യ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ബോ​​ർ​​ഡ്​ ഓ​​ഫ്​ സ്റ്റ​​ഡീ​​സ്​ ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു മാ​​സ​​ത്തി​​ന​​കം തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ജ​​സ്റ്റി​​സ്​ രാ​​ജ വി​​ജ​​യ​​രാ​​ഘ​​വ​​ൻ ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടു. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, നി​​ല​​വി​​ലെ പ​​രീ​​ക്ഷ എ​​ഴു​​തു​​ന്ന വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ ചി​​ല​​ർ ഭീ​​ഷ​​ണി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന ന​​ട​​പ​​ടി അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ലെ​​ന്നും വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി. ച​​ട്ട​​പ്ര​​കാ​​രം ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ല​​ഭി​​ക്കാ​​ത്ത സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ മാ​​ർ​​ച്ച്​ 31ന് ​​ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച പ​​രീ​​ക്ഷ മാ​​റ്റി​​വെ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന്​ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​ഞ്ഞൂ​​റി​​ല​​ധി​​കം വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ ന​​ൽ​​കി​​യ ഹ​​ര​​ജി തീ​​ർ​​പ്പാ​​ക്കി​​യാ​​ണ്​ ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്.

മാ​​ർ​​ച്ച്​ 31ന് ​​ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച പ​​രീ​​ക്ഷ 2171 വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ എ​​ഴു​​താ​​തി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ 1516 പേ​​ർ എ​​ഴു​​തി​​യ​​താ​​യി സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല അ​​റി​​യി​​ച്ചു. മാ​​ർ​​ച്ച്​ 31ന് ​​പ​​രീ​​ക്ഷ എ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ച്​ പ​​രീ​​ക്ഷ​​യു​​ടെ സ​​മ​​യ​​ക്ര​​മം മാ​​റ്റു​​മെ​​ന്ന്​ ത​​ലേ​​ദി​​വ​​സം സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല അ​​റി​​യി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ വി​​ട്ടു​​നി​​ന്നാ​​ൽ പ​​രീ​​ക്ഷ മാ​​റ്റു​​മെ​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ത്​ സ​​മൂ​​ഹ മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​ച​​രി​​ച്ചു. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ​​പേ​​ർ വി​​ട്ടു​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​ത്​ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​വാ​​മെ​​ന്ന്​ കോ​​ട​​തി​​യും അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ പി.​​ജി പ​​രീ​​ക്ഷ എ​​ഴു​​താ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​രം ന​​ഷ്ട​​മാ​​കു​​മെ​​ന്ന​​ത​​ട​​ക്കം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി പ​​രീ​​ക്ഷ മാ​​റ്റി​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നെ എ​​തി​​ർ​​ത്തും ചി​​ല വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ ഹ​​ര​​ജി ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​ല്ലാം പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ച കോ​​ട​​തി പ​​രീ​​ക്ഷ മാ​​റ്റ​​ണ​​മെ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യം പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചി​​ല്ല. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​റി​​ലെ പ​​രീ​​ക്ഷ നേ​​ര​​ത്തേ​​യാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മോ എ​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ബോ​​ർ​​ഡ്​ ഓ​​ഫ് സ്റ്റ​​ഡീ​​സ് തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്ക​​ണം. കോ​​ള​​ജ് അ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ളോ​​ട്​ അ​​ട​​ക്കം ആ​​ലോ​​ചി​​ച്ചു​​വേ​​ണം തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്കാ​​നെ​​ന്നും വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. Show Full Article

The High Court has directed that those who are unable to appear for the MBBS final year examinations should appear for the examination in September