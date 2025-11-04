Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    4 Nov 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 8:45 AM IST

    എൻജിനീയറിങ്​ റാങ്ക്​ പട്ടിക

    മാർക്ക്​ സമീകരണ രീതിയിൽ മാറ്റവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട്, ​ എ.​ജി​യോ​ട്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി
    എൻജിനീയറിങ്​ റാങ്ക്​ പട്ടിക
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ​ പ്ല​സ്​ ടു ​മാ​ർ​ക്ക്​ സ​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​ത്. റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ തീ​ർ​പ്പ് വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മാ​ർ​ക്ക്​ സ​മീ​ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത തേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ർ​ക്ക്​ സ​മീ​ക​ര​ണ രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തി​നെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ന​ട​പ​ടി ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നാ​ൽ, പ​ഴ​യ മാ​ർ​ക്ക്​ സ​മീ​ക​ര​ണ രീ​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    അ​ടു​ത്ത എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള തീ​യ​തി ഇ​തി​ന​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ്​ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ മാ​ർ​ക്ക്​ സ​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം.

    TAGS:educationKerala Governmentengineeringthiruvanthapuram
    News Summary - The government moves forward with changes in the mark normalization method for the engineering rank list.
