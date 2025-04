സ്വപ്നം ഇനി സാധ്യം; മാധ്യമം എജുകഫെക്ക് പ്രൗഢ തുടക്കം

cancel ക​ണ്ണൂ​ർ: ക​രി​യ​ർ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​താ​യ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ക​രി​യ​ർ മേ​ള മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ തു​ട​ക്കം. കോ​ഴ്സു​ക​ളും പ​ഠ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ ദി​നം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ നാ​യ​നാ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ന്ത​ലി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ കെ. ​വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മം ചീ​ഫ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഇം​തി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ടി.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സൈ​ലം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നാ​യ​നാ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ന്ത​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ന​ഗ​രി ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​കെ.​കെ. സാ​ജു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും ബി​ക​മി​ങ് വെ​ൽ​ന​സ് ഫൗ​ണ്ട​റു​മാ​യ അ​ശ്വ​തി ശ്രീ​കാ​ന്ത്, സൈ​ലം ലേ​ണി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലി​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വേ​ലി​യ​ൻ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ഷിം​ന അ​സീ​സ്, എ.​സി.​സി.​എ മെം​ബ​ർ മി​ഷാ​ൽ ഹം​സ, ബി.​ബി.​സി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വും വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റു​മാ​യ വി.​എം. സാ​ദി​ഖ് അ​ലി, സൈ​ബ​ർ ലോ ​സ്​​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ജി​യാ​സ് ജ​മാ​ൽ, ന​ട​നും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​വു തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് ടോ​ക്കും അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദഗ്ധ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ക​രി​യ​റി​ന് ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ണം -ക​ല​ക്ട​ർ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​നു​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​നാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ കെ. ​വി​ജ​യ​ൻ. മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ക​രി​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി മ​ന​സ്സി​നു​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. പ​ഴ​യ കാ​ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക​ളി​ൽനിന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ തൊ​ഴി​ൽ നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ വ​ഴി​ക​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ കെ. ​വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മം ക​ണ്ണൂ​ർ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് എം.​സി. നി​ഹ്​​മ​ത്ത്, റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ടി.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ചീ​ഫ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഇം​തി​യാ​സ്, സൈ​ലം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം ഏ​ത് രം​ഗ​ത്ത് നി​ല്‍ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പാ​ഷ​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് കാ​ര്യം. പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​മ്മ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് തെ​റ്റാ​ണോ ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടും. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ക എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് പ്ര​ധാന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ലെ​ത്തി​യ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​വും ക​ല​ക്ട​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ആ​വേ​ശ​മാ​യി രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് എ​ജു​ക​ഫേ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ദ​സി​നെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ന​ട​നും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ്. ക​ണ്ണൂ​രി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ഥ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും ത​മാ​ശ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞും മാ​ജി​ക് കാ​ണി​ച്ചും നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സ​ദ​സ്സി​നെ ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി ക​ലേ​ഷ് ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി​യും ഗെ​യി​മു​ക​ളും ആ​വേ​ശ​മാ​യി. സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വി​ജ​യി​ക​ളും ഹാ​പ്പി. ടോപ്പാണ് ഇവരുടെ ടോക്ക് വി​വി​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ മി​​ക​​വു ​തെ​​ളി​​യി​​ച്ച​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​​ഫെ ടോ​​പ്പേ​​ഴ്സ് ടോ​​ക്കി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സ് കേ​ട്ടി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു ക​വ​യി​ത്രി അ​ലീ​സ ശി​ഹാ​ബ്, ചി​ത്ര​കാ​രി അ​ക്ഷ​യ ഷ​മീ​ർ, ആപ് ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ പി.​എം. ഫ​യാ​സ്, കു​ഞ്ഞു​ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​ദ്നാ​ൻ താ​ജ്, സി.​എ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ നാ​ഷന​ൽ ടോ​പ്പ​ർ വി​പി​ൻ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി. ല​ഹ​രി വി​ല്ല​നാ​കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വാ​യി​ച്ചാ​ണ് ക​വി​ത​യെ​ഴു​താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​വി​പ​ത്തി​നെ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ലീ​ഷ പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ത്രം വ​ര​ക്കു​ക​യെ​ന്ന പാ​ഷ​ൻ മൈ​ക്രോ ബ​യോ​ള​ജി ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ഒ​ന്നി​ച്ചു കൊ​ണ്ടുപോ​കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് അ​ക്ഷ​യ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും എ.​ഐ സൈ​ബ​ർ ലി​ങ്ക് ചെ​യ്ത ടെ​ക്നോ​ള​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ഫ​യാ​സ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. എ​ല്ലാ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലു​മു​ള്ള ടാ​ല​ന്റ് സ്വ​യം ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച് കൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ട്ടു​പാ​ടി ആ​ളു​ക​ളെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തു കൊ​ണ്ട് സി​ദ്നാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​യോ​ള​ജി സ​യ​ൻ​സ് എ​ടു​ത്താ​ൽ ഏ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും പോ​കാ​മെ​ന്ന ചി​ന്താ​ഗ​തി മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും സ്വ​ന്തം അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള​താ​വ​ണം ന​മ്മു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ന്നും ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​പി​ൻ​ദാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഏ​വ​രും കേ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി സ​ക്സ​സ് ചാ​റ്റ് സം​വാ​ദം ന​ട​ക്കും. ഗ​വേ​ഷ​ക​യും സം​വി​ധാ​യി​ക​യു​മാ​യ സൂ​ര്യജ മോ​ഹ​ൻ, ജൂ​ഡോ അ​ക്കാ​ദ​മി കോ​ച്ചും ഫെ​ഡ​റ​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് താ​ര​വു​മാ​യ അ​ഭി​ഷി​ക്ത, മി​സ്റ്റ​ർ വേ​ൾ​ഡും അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ ബോ​ഡി ബി​ല്‍ഡി​ങ് താ​ര​വു​മാ​യ ഷി​നു ചൊ​വ്വ, പൈ​ല​റ്റും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​യ​റോ​വി​സ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​റു​മാ​യ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ബാ​ബ്, ക​ർ​ഷ​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന യു​വ ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ ശ്രീ​വി​ദ്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​രം​ഭ​ക​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ സ​ഹ് ല ​പ്ര​വീ​ൺ, സൈ​ലം ഫൗ​ണ്ട​ർ ഡോ. ​അ​ന​ന്തു, ബ്രി​ഡ്ജി​യോ​ൺ ഫൗ​ണ്ട​ർ ജാ​ബി​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റും സൈ​ലം പി.​എ​സ്.​സി ഹെ​ഡു​മാ​യ മ​ൻ​സൂ​റ​ലി കാ​പ്പു​ങ്ങ​ൽ, സി​ജി ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കെ.​സി. മ​ജീ​ദ്, സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റു​മാ​രാ​യ ഷി​ബി​ലി സു​ഹാ​ന, ഡോ. ​ഹ​ർ​ഷ, യു​നീ​ക് വേ​ൾ​ഡ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​നു കാ​ർ​ത്തി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. 