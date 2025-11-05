Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightകി​ഫ്ബി​യി​ൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:12 AM IST

    കി​ഫ്ബി​യി​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്രെ​യി​നി

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ഫ്ബി​യി​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്രെ​യി​നി
    cancel
    Listen to this Article

    കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഇ​ൻ​​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡ് (കി​ഫ്ബി) അ​തി​ന്റെ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ റി​സോ​ഴ്സ് സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്ക് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്രെ​യി​നി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സി​വി​ൽ, എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​നം സി.​ജി.​പി.​എ​യി​ൽ കു​റ​യാ​തെ ബി.​ഇ/​ബി​ടെ​ക് ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം.

    ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​നം. ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ-12(​ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്രെ​യി​നി ടി.​എ.​ടി-​ജി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു)-5, സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ പി.​ജി അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. ടി.​എ.​ടി-​എ​സ്.​എ​സ്.​സി ഒ​ഴി​വ്-1. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എം.​ടെ​ക് ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം. ടി.​എ.​ടി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ-3, പി.​ജി അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. ടി.​എ.​ടി-​പി.​എം ആ​ൻ​ഡ് സി-2, ​പ്രൈ​സ് സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​റി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം അ​ഭി​ല​ഷ​ണീ​യം. ടി.​എ.​ടി ബ്രി​ഡ്ജ​സ്-1, അ​നാ​ലി​സി​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സൈ​ൻ സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​റി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 25 വ​യ​സ്സ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നും https://cmd.kerala.gov.in. പ്ര​തി​മാ​സം 25000 രൂ​പ​യാ​ണ് ശ​മ്പ​ളം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskiifbTechnical assistantEdu NewsLatest News
    News Summary - Technical Assistant Trainee at KIIFB
    Similar News
    Next Story
    X