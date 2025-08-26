Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Edu News
    date_range 26 Aug 2025 11:34 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 11:34 AM IST

    വിദൂര പഠനാവസരങ്ങളുമായി സിംബയോസിസ്

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വ​രെ അ​​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും
    വിദൂര പഠനാവസരങ്ങളുമായി സിംബയോസിസ്
    പു​ണെ​യി​ലെ സിം​ബ​യോ​സി​സ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഡി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ലേ​ണി​ങ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി.​ജി/​ഡി​പ്ലോ​മ/​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. അ​ഖി​​ലേ​ന്ത്യ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​താ​ണി​വ.

    മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബാ​ങ്കി​ങ്-​ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഡി​സൈ​ൻ, ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​പ്ലൈ ചെ​യി​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഗ്രീ​ൻ എ​ന​ർ​ജി ആ​ൻ​ഡ് സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി, മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ലോ, ​ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് മു​ത​ലാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ.

    ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും​ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.scdl.netൽ ​ല​ഭി​ക്കും. സി​ല​ബ​സ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താം. പ​രീ​ക്ഷാ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 9028380879,വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​ർ-9271112420.

