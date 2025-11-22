Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസിംബയോസിസ് ലോ സ്കൂളിൽ;...
    Edu News
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:30 AM IST

    സിംബയോസിസ് ലോ സ്കൂളിൽ; ബി.എ എൽ.എൽ.ബി, ബി.ബി.എ എൽ.എൽ.ബി, എൽഎൽ.എം

    text_fields
    bookmark_border
    സിംബയോസിസ് ലോ സ്കൂളിൽ; ബി.എ എൽ.എൽ.ബി, ബി.ബി.എ എൽ.എൽ.ബി, എൽഎൽ.എം
    cancel
    Listen to this Article

    നാഗ്പൂരിലെ സിംബയോസിസ് ലോ സ്കൂളിൽ നിയമപഠനത്തിന് അവസരം. പഞ്ചവത്സര റെഗുലർ ബി.എ.എൽഎൽ.ബി, ബി.ബി.എ.എൽഎൽ.ബി, എൽഎൽ.എം കോഴ്സുകളിലാണ് പ്ര​വേശനം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാമ്പസിൽ താമസസൗകര്യമുണ്ട്. നൈപുണ്യാധിഷ്ഠിത നിയമവിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായി സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോമിലും പ​ങ്കെടുക്കാം.

    പ്ലസ് ടു പരീക്ഷക്ക് 45 ശതമാനം മാർക്ക്/തത്തുല്യ ഗ്രേഡ് മതി. 2025 ഡിസംബർ 20 ശനിയാഴ്ച നടത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെയും ഡിസംബർ 28 ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെയും സിംബയോസിസ് ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൽ (സ്ലാറ്റ്) പ​ങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 30നകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏകവർഷ എൽഎൽ.എം പ്രോഗ്രാമിൽ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെലൂഷൻ, ബിസിനസ് ആൻഡ് കോർപറേറ്റ് ലോ, ക്രിമിനൽ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ലോ എന്നിവ സ്​പെഷലൈസേഷനുകളാണ്. 10 സീറ്റുകൾ വീതം 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ (എസ്.സി/എസ്.ടി 45 ശതമാനം) കുറയാതെ നിയമബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സിംബയോസിസ് അഖിലേന്ത്യാ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 20 ഞായറാഴ്ച. ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം, പ്രോസ്​പെക്ടസ് www.slsnagpur.edu.inൽനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0712-6192200/10/12.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CareereducationLLBvacancies
    News Summary - Symbiosis Law School; B.A. L.L.B, B.B.A. L.L.B, L.L.M
    Similar News
    Next Story
    X