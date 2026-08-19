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    Edu News
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 6:35 AM IST

    എസ്.വി.പി.ഐ സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബി.എസ്.സി, ബി.ബി.എ, എം.എസ്.സി, എം.ബി.എ അഡ്മിഷൻ

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    • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 31നകം
    • വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷക്കും മുകളിലെ ക്യു.ആർ. കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക
    എസ്.വി.പി.ഐ സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബി.എസ്.സി, ബി.ബി.എ, എം.എസ്.സി, എം.ബി.എ അഡ്മിഷൻ
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    കോയമ്പത്തൂരിലെ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഇന്റർനാഷനൽ (എസ്.വി.പി.ഐ) സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് തമിഴ്നാട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ച് 2026-27 വർഷം നടത്തുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈനിൽ ആഗസ്റ്റ് 31നകം അപേക്ഷിക്കാം.

    കോഴ്സുകൾ:

    ബി.എസ്.സി- ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആന്റ് ഫാഷൻ ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ആന്റ് അപ്പാരൽ ഡിസൈൻ: കോഴ്സ് കാലാവധി 3/ 4 വർഷം. യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്/ ബയോളജി വിഷയങ്ങളോടെ പ്ലസ്ടു/ തത്തുല്യ പരീക്ഷ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസായിരിക്കണം. ഒ.ബി.സി നോൺ-ക്രീമിലെയർ/ ഇ.ഡബ്യു.എസ്/ എസ്.സി/ എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 45 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.

    ബി.ബി.എ- ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്: കാലാവധി -3/ 4 വർഷം. യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ പ്ലസ്ടു/ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. ഒ.ബി.സി-നോൺ ക്രീമിലെയർ, ഇ.ഡബ്യു.എസ്/ എസ്.സി/ എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 45 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.

    എം.എസ്‍സി -ടെക്സ്റ്റൈൽ ആന്റ് അപ്പാരൽ സയൻസ്: കാലാവധി 2 വർഷം. യോഗ്യത: ടെക്സ്റ്റൈൽസ്/ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ കെമിസ്ട്രി അടക്കം ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം. ഒ.ബി.സി/ നോൺ- ക്രീമിലെയർ/ ഇ.ഡബ്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 45 ശതമാനം, എസ്.സി/ എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.

    എം.ബി.എ-ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ്, അപ്പാരൽ മാനേജ്മെന്റ്, റീട്ടെയിൽ മാനേജ്മെന്റ്, ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മാനേജ്മെന്റ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്: കാലാവധി 2 വർഷം. യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം. ഒ.ബി.സി നോൺ- ക്രീമിലെയർ/ ഇ.ഡബ്യു.എസ്-45 ശതമാനം, എസ്.സി / എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.

    അപേക്ഷാ ഫീസ്: 500 രൂപ. എസ്.സി / എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ: www.svpistm.ac.in. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്: 7010522482, 9843814145. ഇമെയിൽ: admission@svpistm.ac.in

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    TAGS:AdmissionCareer And Education NewsSchool of Textiles and Management
    News Summary - SVPI School of Textiles and Management Offers B.Sc., B.B.A., M.Sc., MBA Admission
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