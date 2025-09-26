Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 7:43 AM IST

    പുനർവിവാഹിതരുടെ കുട്ടികൾക്കായി സുരക്ഷാമിത്ര

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. ആ​ദ്യ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​യും ക​രു​ത​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത് പ​ഠ​ന​ത്തെ​യും മാ​ന​സി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങൾ ത​ട​യാ​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷാ​മി​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. സു​ര​ക്ഷാ​മി​ത്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പു​ന​ർ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കും. ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ചൈ​ൽ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി, സൗ​ഹൃ​ദ ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    TAGS:general education departmentLatest NewsKerala
    News Summary - suraksha mitra for children of remarried people
