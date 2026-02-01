Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 12:00 PM IST

    ന്യൂസീലാന്‍റിലെ പ​ഠ​ന​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    ന്യൂസീലാന്‍റിലെ പ​ഠ​ന​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ
    പ്ര​കൃ​തി​യും ശാ​ന്ത​ത​യും ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന നാ​ടാ​ണ്​ ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റ്. ‘ദ ​ലാ​ൻ​ഡ് ഓ​ഫ് ലോ​ങ്​ വൈ​റ്റ് ക്ലൗ​ഡ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദ്വീ​പ​സ​മൂ​ഹം ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്താ​ണ് ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റി​നെ ഇ​ത്ര​മേ​ൽ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്? അ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്? പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ‘ലെ​വ​ൽ 8’ എ​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​മ്മ​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ണ്?

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ന്യൂ​സി​ലാ​ന്‍റ്​?

    ന്യൂ​സി​ലാ​ന്‍റി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മൂ​ന്ന് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, അ​വി​ടു​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. വെ​റു​തെ പു​സ്ത​കം മ​ന​പ്പാ​ഠം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യ​ല്ല അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യം ഏ​തു​മാ​യി​ക്കൊ​ള്ള​ട്ടെ, അ​തി​ൽ പു​തി​യ​താ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ചി​ന്തി​ക്കാ​നും അ​വി​ടു​ത്തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കും. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കാ​ര്യം സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​മാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മാ​ധാ​ന​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക എ​ടു​ത്താ​ൽ അ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ന്യൂ​സി​ലാ​ന്‍റ്​ ഉ​ണ്ടാ​കും. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​തും ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ കാ​ര്യം തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ്. പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത് പ​രി​ച​യം നേ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ‘പോ​സ്റ്റ്-​സ്റ്റ​ഡി വ​ർ​ക്ക് വി​സ’ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണ്.

    എട്ട്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ

    ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റി​ൽ ആ​കെ എ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന് ക​രു​തി അ​വ​യെ കു​റ​ച്ചു​കാ​ണ​രു​ത്. ഈ ​എ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളും ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങി​ൽ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നും ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​ണ്.

    1. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ഓ​ക്ക്ലാ​ൻ​ഡ്: ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും പ്ര​ശ​സ്ത​വു​മാ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​ണി​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച 100 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​റു​ള്ള ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം ഓ​ക്ക്ലാ​ൻ​ഡ് സി​റ്റി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഏ​ത് കോ​ഴ്സ് എ​ടു​ത്താ​ലും മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    2. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ഒ​ട്ടാ​ഗോ: ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല. ഡു​നെ​ഡി​ൻ എ​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്. മെ​ഡി​സി​ൻ, ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ്, ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ലും മി​ക​ച്ചൊ​രു ഓ​പ്ഷ​ൻ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ത​ന്നെ പ​റ​യാം.

    3. വി​ക്ടോ​റി​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് വെ​ല്ലിം​ഗ്ട​ൺ: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലിം​ഗ്ട​ണി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും നി​യ​മം, രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ഇ​താ​ണ്.

    4. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് കാ​ന്റ​ർ​ബ​റി: ക്രൈ​സ്റ്റ് ച​ർ​ച്ചി​ലു​ള്ള ഈ ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പേ​രു​ള്ള​താ​ണ്. ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ലാ​ബു​ക​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    5. മാ​സി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി: ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​ണി​ത്. അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ, വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ്, ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​സി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വ​ള​രെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്.

    6. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് വൈ​ക്കാ​റ്റോ: മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നും (വൈ​ക്കാ​റ്റോ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സ്കൂ​ൾ വ​ള​രെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്), ഐ.​ടി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും ധൈ​ര്യ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം.

    7. ലി​ങ്ക​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി: കൃ​ഷി, ലാ​ൻ​ഡ് ബേ​സ്ഡ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ്പെ​ഷ്യ​ലൈ​സ് ചെ​യ്ത ചെ​റി​യൊ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​ണി​ത്. പ​ക്ഷേ, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​റി​വ് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്.

    8. ഓ​ക്ക്ലാ​ൻ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി: പേ​ര് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ ത​ന്നെ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഡി​സൈ​ൻ, ആ​ർ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ന്യൂ-​ജെ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല. പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഇ​വ​ർ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ​ഠി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ത് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം?

    അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ, വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ് എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ന്യൂ​സീ​ലാ​ൻ​ഡി​ൽ വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​ണ്. ഡ​യ​റി ഫാ​മി​ങ്, ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വി​ടെ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്(​സി​വി​ൽ, ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ), ഐ.​ടി(​ഡാ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ്, സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്) എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ്​​ ടൂ​റി​സം മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ന​ല്ല ഭാ​വി​യു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ബി​സി​ന​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ(​എം.​ബി.​എ), അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​ഴ്സു​ക​ളും ധാ​രാ​ള​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ക​ട​മ്പ​ക​ൾ: അ​റി​യേ​ണ്ട​ത്

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് യോ​ഗ്യ​ത: ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ പ്ല​സ് ടു​വി​ൽ മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 75ത​മാ​നം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്കു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ന​ല്ല സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ കി​ട്ടാ​ൻ എ​ളു​പ്പം. ഇ​നി നി​ങ്ങ​ൾ പി.​ജി പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ, ഡി​ഗ്രി​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 55-60ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ചി​ല പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്നേ​ക്കാം. ബാ​ക്ക്ലോ​ഗു​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷാ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം: ഇ​ത് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യ​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രി​ജ്ഞാ​നം തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി IELTS, PTE അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ TOEFL എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് എ​ഴു​ത​ണം.

    സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ: ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​റി​ൽ മി​ടു​ക്ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​ണ്ട്. ‘മ​നാ​ക്കി ന്യൂ​സി​ലാ​ന്‍റ്​ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്’ ന്യൂ​സി​ലാ​ന്‍റ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് മു​ഴു​വ​നാ​യും ഇ​വ​ർ വ​ഹി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വി​നാ​യി ന​ല്ലൊ​രു തു​ക ര​ണ്ടാ​ഴ്ച കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തും. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ, ഓ​രോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും അ​വ​രു​ടേ​താ​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘ലെ​വ​ൽ 8’ എ​ന്ന ഗെ​യിം ചെ​യ്ഞ്ച​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ടു​ത്ത ലക്കത്തിൽ വാ​യി​ക്കാം.

