    8 Sept 2025 8:54 AM IST
    8 Sept 2025 8:58 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന ആ​യു​ഷ്-​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്സ്; ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 12ന്

    സം​സ്ഥാ​ന ആ​യു​ഷ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ-​ഹോ​മി​യോ-​സി​ദ്ധ-​യൂ​നാ​നി-​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ 10ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. നീ​റ്റ് യു.​ജി 2025 അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ആ​യു​ർ​വേ​ദ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​യു​ർ​വേ​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഓ​പ്ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​യു​ഷ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​എ.​എം.​എ​സ്, ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ്, ബി.​എ​ച്ച്.​എ.​എം.​എ​സ്, ബി.​യു. എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​എ​സ് സി ​ഹോ​​ണേ​ഴ്സ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ, ഫോ​റ​ൻ​സി, കോ​​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ങ്, ക്ലൈ​മ​റ്റ് ചെ​യ്ഞ്ച് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ബി.​ടെ​ക് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബി.​വി.​എ​സ് സി ​ആ​ൻ​ഡ് എം.​എ​ച്ച്, ബി.​എ​ഫ്.​എ​സ് സി ​കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. വെ​ബ്: www.cee.kerala.gov.in.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്വാ​ശ്ര​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ സി​ദ്ധ-​യു​നാ​നി- കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ബി.​എ.​എം.​എ​സ്-​ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ്-​ബി.​യു.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രി​ക്കും അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ​ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​ന സ്ഥ​ലം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്.

    അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ: 10 വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 11ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റും 12ന് ​ആ​ദ്യ അ​ന്തി​മ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റും പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. 13 മു​ത​ൽ 17 വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ ഫീ​സ​ട​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.നി​ശ്ചി​ത തീ​യ​തി​ക്ക​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ല​ഭി​ച്ച അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് റ​ദ്ദാ​കും. മാ​ ത്ര​മ​ല്ല തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ത്ര വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ള്ള കോ​ള​ജു​ക​ളും കോ​ഴ്സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഫ​ലം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഓ​പ്ഷ​ൻ ന​ൽ​കാം.

    എ​ന്നാ​ൽ, 10 ഉ​ച്ച​ക്ക് 12നു​മു​മ്പ് ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. ഫീ​സ് ഘ​ട​ന: ഗ​വ./​എ​യ്ഡ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ൾ- ബി.​എ.​എം.​എ​സ് -13,230 രൂ​പ, ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ് 1260 രൂ​പ.

    കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി.​എ​സ്‍സി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ, ​​ഫോ​റ​സ്ട്രി, കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ങ്, ​ക്ലൈ​മ​റ്റ് ചേ​ഞ്ചി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് 24050 രൂ​പ, ബി.​ടെ​ക് 33080 രൂ​പ, ബി.​വി.​എ​സ് സി (​വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല) 24013 രൂ​പ, കു​ഫോ​സ് ബി.​എ​ഫ്.​എ​സ് സി 19700 ​രൂ​പ.

    സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ-​ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് (85 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ)/15 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ. ബി.​എ.​എം.​എ​സ് 2,09,386/3,15,000 രൂ​പ; ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ്-1,98,450/3,15,000 രൂ​പ. ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ് -2,09,386/3,15,000 രൂ​പ. കോ​ള​ജു​ക​ളും കോ​ഴ്സു​ക​ളും വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www.cee.kerala.gov.in

