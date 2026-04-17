എസ്​.എസ്​.എൽ.സി ഫലം മേയ്​ മൂന്നാം വാരം; പ്ലസ്​ ടു മേയ്​ 25ന്​

എസ്.എസ്.എൽ.സി ഫലം മേയ് മൂന്നാം വാരം; പ്ലസ് ടു മേയ് 25ന്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എൽ.സി, ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങി. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാഫലം മേയ് മൂന്നാംവാരത്തിലും രണ്ടാംവർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഫലങ്ങൾ മേയ് 25നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. 72 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി മൂല്യനിർണയം മേയ് രണ്ടിന് അവസാനിക്കും. 4,17,497 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.
ഹയർസെക്കൻഡറി മൂല്യനിർണയം 89 ക്യാമ്പുകളിലാണ്. ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയെഴുതിയ 66,65,852 ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ളത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register