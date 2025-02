cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വൈ​ക്കം/​കോ​ട്ട​യം: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്​ 18,705 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. കോ​ട്ട​യം ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി മൗ​ണ്ട്​ കാ​ർ​മ​ൽ സ്​​കൂ​ളാ​ണ്​​ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ഇ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ 393 പേ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തും. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ പു​ന്ന​ത്തു​റ സെ​ന്‍റ്​ ​ജോ​സ​ഫ്​ എ​ച്ച്.​എ​സി​ലാ​ണ്​-​മൂ​ന്നു​പേ​ർ. കോ​ട്ട​യം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ൽ 7339 പേ​രും ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 3035 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന 3035 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 1576 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും 1459 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ്. ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്​ വൈ​ക്കം ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് -148 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും 82 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും. എ​ട്ടു​പേ​ർ മാ​ത്രം പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന മാ​ഞ്ഞൂ​ർ വി.​കെ.​വി.​എം.​എ​ൻ.​എ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്. നാ​ലു​വീ​തം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട്​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ളും ഈ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ നീ​ർ​പ്പാ​റ അ​സീ​സി ബ​ധി​ര വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലും ആ​റു​പേ​ർ മ​ണ്ണ​ക്ക​നാ​ട് ഒ.​എ​ൽ.​സി ബ​ധി​ര വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലും പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തും. 98 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​രി​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ് എ.​ജെ. ജോ​ൺ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഗ​വ. ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സാ​ണ്​​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ഇ​രു​ത്തു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ. ക​ട​പ്പൂ​ർ ഗ​വ. ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 51 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കു​റ​വാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി​യു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഈ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല​യി​ൽ 1507 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും 1579 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 3086 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 69 പേ​രു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 120 പേ​ർ കു​റ​വാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്​ 16 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്​​ക്കൂ​ളു​ക​ളും 24 എ​യ്​​ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ര​ണ്ടു സെ​പ്ഷ​ൽ സ്​​കൂ​ളു​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ച്ച്​ മൂ​ന്നി​നാ​ണ്​ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ത്ത്, പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം​ക്ലാ​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

SSLC; 18,705 students are appearing for the exam in the district