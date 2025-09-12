Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:04 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:04 AM IST

    സ്കൂളുകളിലെ പാമ്പുഭീഷണി: മാർഗരേഖയുമായി​ സർക്കാർ, 'കുട്ടികളുടെ ബാഗും ഷൂസും ക്ലാസിന് പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കരുത്'

    സ്കൂളുകളിലെ പാമ്പുഭീഷണി: മാർഗരേഖയുമായി​ സർക്കാർ, കുട്ടികളുടെ ബാഗും ഷൂസും ക്ലാസിന് പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കരുത്
    കൊച്ചി: പാമ്പുകൾക്ക്​ വസിക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളിലോ പരിസരങ്ങളിലോ ഇല്ലെന്നുറപ്പാക്കണമെന്നതടക്കം നിർദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന മാർഗരേഖ സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ ഉ​ൾപ്പെടുത്തി വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നടപ്പാക്കേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ കരട്​ മാർഗരേഖയും യോഗത്തിന്‍റെ മിനിട്​സും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ചു.

    വകുപ്പുകളുടെയും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞശേഷം മാർഗരേഖ അന്തിമമാക്കുമെന്ന്​ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ബാഗും ഷൂസും പാമ്പുകൾ കയറുന്ന തരത്തിൽ ക്ലാസിന് പുറത്തു സൂക്ഷിക്കരുതെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങളാണ്​ മാർഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​.

    ആന്റിവെനവും കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയും ലഭ്യമായ ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക സ്‌കൂളുകളിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ട രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാമ്പുകടികൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദേശവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു. സ്‌കൂളുകളിലെ സുരക്ഷ ഓഡിറ്റ്, അപകടമുണ്ടായാൽ ചെയ്യേണ്ട മെഡിക്കൽ റെസ്‌പോൺസ് തുടങ്ങി നിർദേശങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചാണ്​ പുതിയ മാർഗരേഖ രൂപവത്​കരിച്ചത്. സ്‌കൂളിന്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് വ്യവസ്ഥകളും പുതുക്കി.

    പാമ്പുകടി, തീപിടിത്തം, പ്രളയം, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങി അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ജില്ല ദുരന്തപ്രതികരണ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് മോക്ക് ഡ്രിൽ നടത്തണം, താലൂക്ക്തലം മുതലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ആന്റിവെനം ഉറപ്പാക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളുമുണ്ട്. വയനാട്​ സുൽത്താൻബത്തേരിയിലെ സ്കൂളിൽ​ ​വിദ്യാർഥി പാമ്പുകടിയേറ്റ്​ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്​ അഡ്വ. കുളത്തൂർ ജയ്‌സിങ് നൽകിയ ഹരജിയാണ്​ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്​.

