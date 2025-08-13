Begin typing your search above and press return to search.
    13 Aug 2025 9:00 AM IST
    എസ്.എൻ ഓപ്പൺ സർവകലാശാല: യു.ജി/പി.ജി പ്രവേശനം തുടങ്ങി

    കോ​ട്ട​യം: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ 2025 യു.​ജി/​പി.​ജി അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. ഡോ.​വി.​പി. ജ​ഗ​തി രാ​ജ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യി www.ayou.ac.in ലൂ​ടെ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. 29 യു.​ജി/​പി.​ജി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ന്ന്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എം.​ബി.​എ, എം.​സി.​എ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഈ ​കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ യു.​ജി.​സി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു മേ​ഖ​ലാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 45 പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യോ മാ​ർ​ക്ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഓ​പ്പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ടി.​സി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ല. മി​നി​മം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദ​വും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

