Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 8:04 AM IST

    ആറാംഘട്ട സ്ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്മെന്റ്

    ആറാംഘട്ട സ്ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്മെന്റ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഞ്ചാം​ഘ​ട്ട സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ് അ​ലോ​ട്മെ​ന്റി​ന് ശേ​ഷം ഒ​ഴി​വു​ള​ള സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​റാം​ഘ​ട്ട സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ് അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തും. പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​റാം​ഘ​ട്ട സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ് അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ന് ജ​നു​വ​രി 30 ഉ​ച്ച ര​ണ്ടു മ​ണി വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. വി​ശ​ദ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ www.cee.kerala.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണം.

    TAGS:Careereducationstray vacancy allotment
    News Summary - Sixth phase of stray vacancy allotment
