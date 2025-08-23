Begin typing your search above and press return to search.
    അധ്യാപകരുടെ കുറവ്; സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    ദേ​വി​കു​ളം, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, പീ​രു​മേ​ട്, ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ
    അധ്യാപകരുടെ കുറവ്; സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ
    അ​ടി​മാ​ലി: പ​രീ​ക്ഷ​ക്കാ​ലം എ​ത്തു​മ്പോ​ഴും ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക ക്ഷാ​മം പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, യു.​പി, എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നി​ര​വ​ധി ഒ​ഴി​വുകളാണുള്ള​ത്. പൊ​തു​സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ത്തി​നു പു​റ​മെ അ​ഡ്​​ജ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം​കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. ദേ​വി​കു​ളം, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, പീ​രു​മേ​ട്, ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും. പ​ല വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗെ​സ്റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​പോ​ലും ഇ​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​തി. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പോ​ലു​ള്ള അ​വി​ക​സി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ചി​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പി.​ടി.​എ​യും ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ങ്കി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠ​ന​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ഥി​രം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം നേ​ടി​യാ​ൽ ആ ​ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ത്ര​പ്പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി 15 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞേ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​നാ​വൂ. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ക്ലാ​സ് ന​ഷ്ടം​കൂ​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം.

    യാ​ത്ര​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി

    അ​വി​ക​സി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്നു. മാ​ങ്കു​ളം, വ​ട്ട​വ​ട, കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി, ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ, ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി, ദേ​വി​കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ബ​സി​ൽ ക​യ​റി സ്കൂ​ളി​ലേ​ത്താ​മെ​ന്ന് വെ​ച്ചാ​ലും പ​ല​പ്പോ​ഴും കി​ട്ടാ​റി​ല്ല. കി​ട്ടി​യാ​ലും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വൈ​കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്.

    ഇ​ത് പ​ഠ​ന​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഏ​റെ വൈ​കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ​യാ​ണ് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി.

