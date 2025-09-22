Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:54 PM IST

    ഷഹീൻ -മൗണ്ട് സീന സ്കോളർഷിപ്, അഭിരുചി പരീക്ഷ 11ന്

    Mount seena scholarship
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: പ്രമുഖ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങ് സ്ഥാപനമായ ഷഹീൻ ഗ്രൂപ്പും പത്തിരിപ്പാല മൗണ്ട് സീന വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി പെൺകുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റസിഡൻഷ്യൽ നീറ്റ് കോച്ചിങ്ങ് സ്കൂളിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കായി സ്കോളർഷിപ് , അഭിരുചി നിർണ്ണയ പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

    ഒക്ടോബർ 11 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10മുതൽ 12.30വരെ കേരളത്തിലെ 12 ജില്ലകളിലാണ് പരീക്ഷ.പരീക്ഷയിൽ മികവ് കാണിക്കുന്നവർക്ക് CBSE,STATE സിലബസുകളിൽ 2026 അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ റസിഡൻഷ്യൽ സൗകര്യത്തോടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നീറ്റ് കോച്ചിങ്ങിനു ഉയർന്ന സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാൻ അവസരംലഭിക്കുന്നതാണ്.

    താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്‌ട്രേഷനും വിളിക്കുക : 9074617747,8921679813

    scholarshipsExam Newsmount seena palakkad
    News Summary - Shaheen mount seena scholarship exam
