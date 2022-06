രണ്ടാംവർഷ പ്ലസ്ടു, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ക്ലാസുകൾ ജൂലൈ നാലുമുതൽ

cancel camera_alt ചിത്രം: പി.ബി ബിജു By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസുകൾ ജൂലൈ നാലാം തിയ്യതി മുതൽ തുടങ്ങുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വേനലവധിക്കു ശേഷമാണ് ക്ലാസുകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നത്.

Show Full Article

News Summary -

Second year Plus Two and VHSC classes from 4th July