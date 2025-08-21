Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:56 AM IST

    നീ​റ്റ് പി.​ജി പ​രീ​ക്ഷ​; കണ്ണൂരിന് അഭിമാനമായി ഡോ. ഗ്രീഷ്മ

    705 മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി ര​ണ്ടാം റാ​ങ്ക് നേടി
    നീ​റ്റ് പി.​ജി പ​രീ​ക്ഷ​; കണ്ണൂരിന് അഭിമാനമായി ഡോ. ഗ്രീഷ്മ
    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഗ്രീ​ഷ്മ ഗൗ​ത​മ​ൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള​ ദേ​ശീ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ (നീ​റ്റ്-​പി.​ജി) ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് ര​ണ്ടാം റാ​ങ്ക്. താ​ഴെ​ചൊ​വ്വ​യി​ലെ ഗൗ​ത​മ​ന്റെ​യും കെ.​സി. ഷൈ​മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ ഡോ. ​ഗ്രീ​ഷ്മ ഗൗ​ത​മ​നാ​ണ് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം കൊ​യ്ത​ത്.

    705 മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി ഗ്രീ​ഷ്മ രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. തോ​ട്ട​ട സെ​ന്റ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കോ​ൺ​വെൻറ് സ്കൂ​ളി​ലെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ശേ​ഷം ക​ണ്ണൂ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പ്ല​സ്ടു പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഗ്രീ​ഷ്മ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ കേ​ര​ള​യി​ൽ 530 റാ​ങ്കും നേ​ടി​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​ന് ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പ​രീ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാം റാ​ങ്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ്രീ​ഷ്മ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മ്പ​ത് മാ​സം ചി​ട്ട​യാ​യ പ​ഠ​ന​വും നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​ണ് വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. പ​രീ​ക്ഷ​യോ​ട് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠ​നം 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ നീ​ണ്ടു. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​ക്ക​ലി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ പ​തി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും ഗ്രീ​ഷ്മ പ​റ​യു​ന്നു. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​രു​വ​ർ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡാം​സി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നി​നാ​യി​രു​ന്നു പി.​ജി നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ.

    TAGS:exam resultNEET-PGEducation News
    News Summary - Second rank holder in NEET-PG exam
