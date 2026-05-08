    Edu News
    Posted On
    date_range 8 May 2026 6:59 PM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 6:59 PM IST

    ഫ്രീ ആയി ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കാം; സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ 10ന്

    കോഴിക്കോട്: ഫ്യൂച്ചർ പവേർഡ് ബൈ ഗോകുലം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ (FAST) മെയ് 10 ഞായർ രാവിലെ 10 മുതൽ 12 വരെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടക്കും. രാവിലെ 9.30-നാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമയം.

    പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ: കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്ന് ശ്രീപുരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ, പെരിന്തൽമണ്ണ പ്രസന്റേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട് ഗോകുലം സ്കൂൾ, തൃശൂർ സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജ്, കലൂർ ഗ്രീറ്റ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ, കൊല്ലം സെൻ്റ് ജോസഫ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം സെൻ്റ് മേരീസ് പട്ടം എന്നിവയാണ്.

    NEET/JEE Repeat Batch, +1,+2 AIIMS/IIT Future School കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മികവ് തെളിയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 100% വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. രെജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടുക: 9995 200 700

    TAGS: neet, exams, Gokulam, Scholarship exam
    News Summary - scholarship opportunity at future
