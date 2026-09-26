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    എൻ.ഐ.സിയിൽ സയന്റിഫിക്/ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്; ഒഴിവുകൾ 376

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    അപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 30നകം
    എൻ.ഐ.സിയിൽ സയന്റിഫിക്/ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്; ഒഴിവുകൾ 376
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    കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ സയന്റിഫിക്/ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരെ (ഗ്രേഡ്-എ) നേരിട്ട് നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഗ്രൂപ് ബി (എസ് ആൻഡ് ടി) നോൺ ഗെസറ്റഡ് വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന തസ്തികയാണിത്. ശമ്പള നിരക്ക് 35400-112400 രൂപ. പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഗേറ്റ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കിയാണ് നിയമനം.

    വിവിധ ഡിസിപ്ലിനുകളിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ:

    കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി -300 (സംവരണം ചെയ്യാത്തവ -11, എസ്.സി -45, എസ്.ടി -22, ഒ.ബി.സി നോൺ ക്രീമിലെയർ- 81, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് -30) ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 15 ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നൽകും.

    ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് -26 (സംവരണം ചെയ്യാത്തവ- 13, എസ്.സി -3, എസ്.ടി -1, ഒ.ബി.സി-എൻ.സി.എൽ-7, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്-2) ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 2 ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നൽകും.

    ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്- 50 (സംവരണം ചെയ്യാത്തവ -22, എസ്.സി-7, എസ്.ടി-03, ഒ.ബി.സി -എൻ.സി.എൽ-13, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്-5) ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 2 ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം.

    വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എം.എസ് സി/ എം.എസ്/ എം.സി.എ/ ബി.ഇ/ ബി.ടെക് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇ.സി/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് നെറ്റ് വർക്കിങ് സെക്യൂരിറ്റി). സോഫ്റ്റ്​വെയർ സിസ്റ്റം/ഐ.ടി/ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്). പ്രവൃത്തിപരിചയം ആവശ്യമില്ല.

    വിശദ വിവരങ്ങൾ: https:recruitment.nic.in

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    News Summary - Scientific Technical Assistant in NIC
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