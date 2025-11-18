Begin typing your search above and press return to search.
    സ്കൂൾ അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ക്രിസ്മസ് അവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളുടെ ​ക്രിസ്മസ് അവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചുള്ള അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അഞ്ച്​ മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക്​ ഡിസംബർ 15 മുതൽ 23 വരെയും ​ഒന്ന്​ മുതൽ നാല്​ വരെ ക്ലാസുകൾക്ക്​ 17 മുതൽ 23 വരെയുമാണ് പരീക്ഷ.

    24 മുതൽ സ്കൂളുകൾ ക്രിസ്മസ്​ അവധിക്കായി അടക്കുകയും ജനുവരി അഞ്ചിന്​ തുറക്കുകയും ചെയ്യും. മുസ്​ലിം കലണ്ടർ പിന്തുടരുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും ഈ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും പരീക്ഷ.

    ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ക്ലാസുകളിലെ അർധവാർഷിക പരീക്ഷയും 15ന്​ തുടങ്ങും. ഈ ക്ലാസുകളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ജനുവരി ആറിനാണ്​ നടത്തുക. ക്രിസ്മസ്​ അവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചുള്ള സർക്കുലർ പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കും

