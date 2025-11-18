സ്കൂൾ അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ക്രിസ്മസ് അവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചു

സ്കൂൾ അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ക്രിസ്മസ് അവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂളുകളുടെ ക്രിസ്മസ് അവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചുള്ള അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് ഡിസംബർ 15 മുതൽ 23 വരെയും ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് 17 മുതൽ 23 വരെയുമാണ് പരീക്ഷ.
24 മുതൽ സ്കൂളുകൾ ക്രിസ്മസ് അവധിക്കായി അടക്കുകയും ജനുവരി അഞ്ചിന് തുറക്കുകയും ചെയ്യും. മുസ്ലിം കലണ്ടർ പിന്തുടരുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും ഈ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും പരീക്ഷ.
ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ക്ലാസുകളിലെ അർധവാർഷിക പരീക്ഷയും 15ന് തുടങ്ങും. ഈ ക്ലാസുകളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ജനുവരി ആറിനാണ് നടത്തുക. ക്രിസ്മസ് അവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചുള്ള സർക്കുലർ പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കും
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register