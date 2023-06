cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, ബി​ഹാ​ർ, ക​ർ​ണാ​ട​ക, അ​സം, പ​ഞ്ചാ​ബ് അ​ട​ക്കം ഏ​ഴു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ത​ല​ത്തി​ൽ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തെ ശ​രാ​ശ​രി​യെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി 12.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ബി​ഹാ​ർ 20.46 ശ​ത​മാ​നം, അ​സം 20.3, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് 16.7, ഗു​ജ​റാ​ത്ത് 17.85, പ​ഞ്ചാ​ബ് 17.2 , ക​ർ​ണാ​ട​ക 14.6, മേ​ഘാ​ല​യ 21.7 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. നേ​ര​ത്തേ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​ത്ത​വ​ണ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം യു​നി​​സെ​ഫ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ 33 ശ​ത​മാ​നം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

സ്കൂ​ൾ വി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​യ​ട​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യു.​എ​ൻ സം​ഘ​ട​ന പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

