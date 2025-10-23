Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Oct 2025 8:08 AM IST
    23 Oct 2025 8:08 AM IST

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പ്

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ​ഐ.​ഐ.​ടി, ഐ.​ഐ.​എം, ഐ.​ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​സി, ഐ.​എം.​എ​സ്.​സി​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നം (പി.​ജി/​പി​എ​ച്ച്.​ഡി) ന​ട​ത്തു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട (മു​സ്‍ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ (എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കും), സി​ഖ്, ബു​ദ്ധ, ജൈ​ന, പാ​ഴ്‌​സി) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്. അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രം www.minoritywelfare.kerala.gov.in ൽ. ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് കോ​ഴ്‌​സ് കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ 50,000 രൂ​പ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​യാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഫോ​ൺ: 0471 2300524, 0471-2302090, 0471-2300523.

    ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദേശപഠന സ്കോളർഷിപ്പ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ബി​രു​ദ, പി.​ജി, പി​എ​ച്ച്.​ഡി കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    വി​ദേ​ശ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നോ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ മു​സ്‍ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ, സി​ഖ്, ബു​ദ്ധ, പാ​ഴ്സി, ജൈ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ർ​ഹ​ത. ഡി​പ്ലോ​മ/​പോ​സ്റ്റ് ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന​കം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ്, നാ​ലാം നി​ല, വി​കാ​സ് ഭ​വ​ന്‍, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -33 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ നേ​രി​ട്ടോ ത​പാ​ൽ മു​ഖേ​ന​യോ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.minoritywelfare.kerala.gov.in ൽ. ​ഫോ​ൺ: 0471-2300523, 0471-2300524, 0471-2302090.

    X