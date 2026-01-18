Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:49 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്; 30വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്; 30വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    cancel

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാം ഫോ​ർ ഡ​യ​സ്‌​പോ​റ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ’(​എ​സ്.​പി.​ഡി.​സി) പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി 2026 ജ​നു​വ​രി 30 ആ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും കോ​ളേ​ജു​ക​ളി​ലും ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ചേ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ക. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ആ​ർ​ട്സ്, സ​യ​ൻ​സ്, കൊ​മേ​ഴ്സ്, ന​ഴ്സി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3.3 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ സ​ഹാ​യം

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്, ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഫീ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ 75 ശ​ത​മാ​നം തു​ക സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ഒ​രു വ​ർ​ഷം പ​ര​മാ​വ​ധി 4000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ (ഏ​ക​ദേ​ശം 3.35 ല​ക്ഷം രൂ​പ) വ​രെ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം തു​ട​രും. എ​ന്നാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം മു​ത​ലാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​വു​ക.

    മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ: എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ, പി.​ഐ.​ഒ, ഒ.​സി.​ഐ കാ​ർ​ഡു​ള്ള​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കും, ഇ.​സി.​ആ​ർ(​ഇ.​സി.​ആ​ർ) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത: പ്ല​സ് ടു ​ത​ല​ത്തി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യം: 2025 ജൂ​ലൈ 31-ന് 17 ​വ​യ​സ്സി​നും 21 വ​യ​സ്സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    പ​ഠ​നം: 11, 12 ക്ലാ​സു​ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ഠി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ.​സി.​ആ​ർ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ചാ​ലും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വു​ണ്ട്.

    വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി: എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ/​പി.​ഒ.​സി ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ മാ​സ​ശ​മ്പ​ളം 5000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ൽ കൂ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ.​സി.​ആ​ർ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം 3000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ൽ(​ഏ​ക​ദേ​ശം 2.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ) താ​ഴെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം

    അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട വി​ധം

    അ​പേ​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ആ​ദ്യം www.mea.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി Application ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി Download ചെ​യ്യ​ണം. പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രി​ന്റൗ​ട്ടും, ഒ​പ്പം സാ​ല​റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ രേ​ഖ​ക​ളും അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലോ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലോ നേ​രി​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​യ​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:immigrantsInformativescholarshipEmaratbeats
    News Summary - Scholarship for children of immigrants; applications open until 30
    Similar News
    Next Story
    X