Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:43 AM IST

    എ​​സ്.​​ബി.​​ഐ പ്ലാ​​റ്റി​​നം ജൂ​​ബി​​ലി ആ​​ശ സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ്

    തു​​ക 15,000 മു​​ത​​ൽ 20 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ വ​​രെ
    എ​​സ്.​​ബി.​​ഐ പ്ലാ​​റ്റി​​നം ജൂ​​ബി​​ലി ആ​​ശ സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ്
    സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​മാ​​യി പി​​ന്നാ​​ക്കം നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന സ​​മ​​ർ​​ഥ​​രാ​​യ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് തു​​ട​​ർ​​പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ന് കൈ​​ത്താ​​ങ്ങാ​​യി 2025 വ​​ർ​​ഷം എ​​സ്.​​ബി.​​ഐ പ്ലാ​​റ്റി​​നം ജൂ​​ബി​​ലി ആ​​ശ സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ് ന​​ൽ​​കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​നാ​​യി 90 കോ​​ടി രൂ​​പ ഫ​​ണ്ട് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഈ ​​വ​​ർ​​ഷം 23,230 വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കും. കാ​​റ്റ​​ഗ​​റി അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ 15,000 മു​​ത​​ൽ 20 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ വ​​രെ​​യാ​​ണ് സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ് തു​​ക. കോ​​ഴ്സ് കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ൽ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക സ​​ഹാ​​യം തു​​ട​​രും.

    ഒ​​മ്പ​​തു മു​​ത​​ൽ 12 ക്ലാ​​സ് വ​​രെ​​യു​​ള്ള സ്കൂ​​ൾ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്കും ബി​​രു​​ദ-​​ബി​​രു​​ദാ​​ന​​ന്ത​​ര കോ​​ഴ്സു​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കും ഐ.​​ഐ.​​ടി, ഐ.​​ഐ.​​എം വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കും മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ കോ​​ഴ്സു​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്കും അ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കാം. മു​​ൻ അ​​ധ്യ​​യ​​ന വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ ചു​​രു​​ങ്ങി​​യ​​ത് 76 ശ​​ത​​മാ​​നം മാ​​ർ​​ക്കി​​ൽ (അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ 7.0 സി.​​ജി.​​പി.​​എ​​യി​​ൽ കു​​റ​​യാ​​ത്ത പ​​രീ​​ക്ഷ പാ​​സാ​​ക​​ണം. വാ​​ർ​​ഷി​​ക കു​​ടും​​ബ വ​​രു​​മാ​​നം സ്കൂ​​ൾ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് മൂ​​ന്നു ല​​ക്ഷം രൂ​​പ​​ക്കും കോ​​ള​​ജ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ആ​​റു ല​​ക്ഷം രൂ​​പ​​ക്കും താ​​ഴെ​​യാ​​വ​​ണം. അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക് മെ​​റി​​റ്റും സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​വും അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി​​യാ​​ണ് സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ. വി​​ദേ​​ശ പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​നും സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ് ല​​ഭി​​ക്കും. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ ബാ​​ങ്ക് അ​​ക്കൗ​​ണ്ടി​​ലേ​​ക്ക് തു​​ക മാ​​റ്റും.

    കോ​​ഴ്സ് പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കും​​വ​​രെ ധ​​ന​​സ​​ഹാ​​യം ഉ​​ണ്ടാ​​വും.യോ​​ഗ്യ​​താ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ളും സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളും അ​​പേ​​ക്ഷാ സ​​മ​​ർ​​പ്പ​​ണ​​ത്തി​​നു​​ള്ള നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​മ​​ട​​ക്കം സ​​മ​​ഗ്ര വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് https://sbiashascholarship.co.in സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നി​​ൽ ന​​വം​​ബ​​ർ 15 വ​​രെ അ​​പേ​​ക്ഷ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കും. അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ashascholarship@sbifoundation.co.in എ​​ന്ന ഇ-​​മെ​​യി​​ലി​​ൽ ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടാം. ഹെ​​ൽ​​പ് ലൈ​​ൻ ന​​മ്പ​​ർ (തി​​ങ്ക​​ൾ മു​​ത​​ൽ വെ​​ള്ളി വ​​രെ രാ​​വി​​ലെ 10 മു​​ത​​ൽ വൈ​​കീ​​ട്ട് ആ​​റു വ​​രെ). 011-430-92248 (എ​​ക്സ്റ്റ​​ൻ​​ഷ​​ൻ- 303).

    TAGS:sbiCareerscholarshipLatest News
