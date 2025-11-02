സമഗ്ര ശിക്ഷ: തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി, വീണ്ടും കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കാണും

സമഗ്ര ശിക്ഷ: തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി, വീണ്ടും കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കാണുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ‘സമഗ്ര ശിക്ഷ’യിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള ചർച്ച പോസിറ്റീവായിരുന്നെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഈ മാസം തൊഴിൽ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗമാണ്. അന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ ഒന്നു കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023-24 വർഷം മുതൽ ആകെ 1158 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ചത്. പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടാത്തതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഫണ്ട് തടയൽ. പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടെങ്കിലും വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് വിഷയം പഠിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും അതുവരേക്കും കരാർ നടപ്പാക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
