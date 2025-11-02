Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    2 Nov 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 12:00 AM IST

    സമഗ്ര ശിക്ഷ: തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി, വീണ്ടും കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കാണും

    സമഗ്ര ശിക്ഷ: തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി, വീണ്ടും കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കാണും
    വി. ശിവന്‍കുട്ടി.

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘സ​മ​​ഗ്ര ശി​ക്ഷ’​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്ന് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച പോ​സി​റ്റീ​വാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​മാ​സം തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​​ഗ​മാ​ണ്. അ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യെ ഒ​ന്നു കൂ​ടി കാ​ണാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2023-24 വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ആ​കെ 1158 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത്. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​യ​ൽ. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ഷ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും അ​തു​​വ​രേ​ക്കും ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Samagra Shiksha; Hope to get the withheld funds - Minister
