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    സാഫി ഡോ. മൂപ്പൻസ് എ.ഐ റോബോട്ടിക്സ് സെന്ററും സെന്റർ ഓഫ് എ.ഐ കേരളയും ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു

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    സാഫി ഡോ. മൂപ്പൻസ് എ.ഐ റോബോട്ടിക്സ് സെന്ററും സെന്റർ ഓഫ് എ.ഐ കേരളയും ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു
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    സാഫിക്കു കീഴിലുള്ള ഡോ. മൂപ്പൻസ് എ.ഐ ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് സെന്ററും സെന്റർ ഓഫ് എ.ഐ കേരളയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ സാഫി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹബൂബ് എം.എയും സി.എ.ഐ.കെ സി.ഇ.ഒ ശിവ് ശങ്കറും ഒപ്പുവെക്കുന്നു


    കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ കൃത്രിമബുദ്ധി, റോബോട്ടിക്സ്, ഗവേഷണം, നവോഥാനം, സംരംഭകത്വം, വ്യവസായ സ്വീകാര്യത എന്നിവ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി സോഷ്യൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (സാഫി) കീഴിലുള്ള ഡോ. മൂപ്പൻസ് എ.ഐ ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് സെന്ററും സെന്റർ ഓഫ് എ.ഐ കേരളയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. സാഫി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹബൂബ് എം.എയും സി.എ.ഐ.കെ സി.ഇ.ഒ ശിവ് ശങ്കറുമാണ് ധാരാണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കേരള വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സജി ഗോപിനാഥ്, ആസ്റ്റർ ഡിഎം ക്വാളിറ്റി കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ഡോ. ആസദ് മൂപ്പൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.

    കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലെ വിദ്യാർഥി-പ്രഫഷനൽ നവോഥാനങ്ങളെ വ്യവസായ-ഇക്കോസിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രായോഗിക പാത ഒരുക്കുകയാണ് ഈ സഹകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിർദിഷ്ട പങ്കാളിത്തത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, ഗവേഷകർ, നവോഥാന പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കായി സംയുക്ത പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കും; ഇതിൽ പ്രീ-ഇൻകുബേഷൻ, ഇൻകുബേഷൻ, ആക്സിലറേഷൻ, മെന്റർഷിപ്പ്, വ്യവസായ ബന്ധങ്ങൾ, പൈലറ്റ് അവസരങ്ങൾ, വിശാലമായ ഇക്കോസിസ്റ്റം പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ചടങ്ങിൽ രാജ്യസഭാ എം.പി അബ്ദുൽ വഹാബ്, സാഫി ചെയർമാൻ സി.എച്ച്. അബ്ദുൽ റഹീം, പി.കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാൻ പി.കെ. അഹമ്മദ്, ആസ്റ്റർ ഡി.എം ക്വാളിറ്റി കെയർ ഡയറക്ടർ ടി.ജെ. വിൽസൺ, സാഫി സി.ഇ.ഒ പ്രഫ. ഇ.പി. ഇമ്പിച്ചിക്കോയ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    ‘നിർമിത ബുദ്ധിയും റോബോട്ടിക്സും നമ്മുടെ ജീവിതം, പഠനം, തൊഴിൽ എന്നിവയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്; കേരളത്തിലെ യുവപ്രതിഭകൾക്ക് ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സാഫിയിലെ ഡോ. മൂപ്പൻസ് എ.ഐ ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് സെന്ററിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും നവോഥാന പ്രവർത്തകർക്കും സംരംഭകർക്കും പഠിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും ആശയങ്ങളെ അർഥവത്തായ പരിഹാരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും കഴിയുന്ന ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഉദ്ദ്യമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, വ്യവസായം എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും നവോത്ഥാനപരവുമായ എ ഐ സ്വീകാര്യതയിൽ കേരളത്തെ മുൻനിര കേന്ദ്രമാക്കുന്നതുമായ സജീവ ഇക്കോസിസ്റ്റം നിർമിക്കുന്നതിൽ സെന്റർ ഓഫ് എ.ഐ കേരളവുമായി പങ്കാളിയാകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു’ -ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേ ഡോ. ആസദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു.

    സാഫി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ സ്ഥാപിതമായതും ഡോ. മൂപ്പൻസ് ഫാമിലി ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ സാഫിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഡോ. മൂപ്പൻസ് എ ഐ & റോബോട്ടിക്സ് സെന്റർ, എ ഐ, റോബോട്ടിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം നിർമിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർഥികൾ, പ്രഫഷനലുകൾ, നവോഥാന പ്രവർത്തകർ, സംരംഭകർ, ഗവേഷകർ എന്നിവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

    സെന്റർ ഓഫ് എ.ഐ കേരളം ദേശവ്യാപക ഇന്ത്യ എ.ഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്; കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇന്ത്യ എ.ഐ മിഷൻ പ്രകാരം, കേരള സർക്കാർ, ഡിജിറ്റൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കേരള, ഇന്നോവേഷൻ ഇൻകുബേറ്റർ അഡ്വൈസറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇന്ത്യ എ ഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗവേഷണം, സംരംഭകത്വം, കൗശലവികാസം, വ്യവസായ സ്വീകാര്യത എന്നിവയിലൂടെ കേരളത്തിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും വേണ്ടി സോവറിൻ എ ഐ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാങ്കേതിക-നവോത്ഥാന കേന്ദ്രമായാണ് CAiK പരികൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

    സാഫി യും സി.എ.ഐ.കെയും തമ്മിലുള്ള ഈ സഹകരണം വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, നവോഥാനം, വ്യവസായം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേരളത്തിൽ Provisional സജീവവുമായ എ.ഐ -റോബോട്ടിക്സ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ വികാസത്തിലേക്കും സംഭാവന നൽകുന്നതിനും ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

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    News Summary - SAFI Dr. Moopen's AI Robotics Centre and Centre of AI Kerala signed a Memorandum of Understanding
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