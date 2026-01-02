Begin typing your search above and press return to search.
    2 Jan 2026 12:34 PM IST
    2 Jan 2026 12:34 PM IST

    യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ സ​ഹാ​യം; കണക്ട് ടു വർക്ക് പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

    യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ സ​ഹാ​യം; കണക്ട് ടു വർക്ക് പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
    ക​ണ്ണൂ​ർ: നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന, മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്കാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി മാ​സം 1000 രൂ​പ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​ണ​ക്ട് ടു ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. employment.kerala.gov.in പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ മു​ഖേ​ന ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ 18 മു​ത​ല്‍ 30 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    കു​ടും​ബ വാ​ര്‍ഷി​ക വ​രു​മാ​നം ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല്‍ ക​വി​യാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍, പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, രാ​ജ്യ​ത്തെ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ള്‍/ ഡീം​ഡ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രോ, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രോ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​യു​ടെ മു​ന്‍ഗ​ണ​നാ ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ക.

    നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​നം, മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഏ​ത് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​യാ​ലും ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് ഒ​രു ത​വ​ണ പ​ര​മാ​വ​ധി 12 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹ്യ ക്ഷേ​മ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​ര​ല്ല. ഫോ​ണ്‍: 04902474700.

